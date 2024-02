Hatékony védekezéssel és remek támadójátékkal kezdte a mérkőzést a Kaposvár, Koprivica 6. percben szerzett kosara után pedig már tízpontos volt a különbség (18–8). Érkezett is a vendég időkérés, azonban Jackson és Abell is ellenállhatatlan volt, mindketten tíz pont felett zárták az első negyedet (29–18).

A második tízperces etap elején egy pillanatra tíz ponton belülre került a DEAC, aztán jöttek sorra a Kaposvári pontok, így 36–22-nél ismét magához hívta csapatát Andjelko Mandic. Abell sikeres triplakísérlete után már 41–24 állt az eredményjelzőn, ezt követően azonban kisebb hullámvölgybe került a hazai csapat. Ahhoz, hogy tíz ponton kívüli maradjon a különbség a nagyszünetre, kellettek Eaddy kosarai, valamint Jackson látványos és hatékony zavaró védekezése (50–39).

A második játékrész egy Jackson triplával indult, ezt követően azonban fokozatosan lopta a távolságot a DEAC, mely a 24. percben tíz ponton belülre ért, majd 60–55-re zárkózott. Az igazán döntő pillanatokban azonban mindig volt egy kaposvári kosár, így egyenlítési lehetőség nélkül maradtak a vendégek. Sőt, a harmadik negyed vége a somogyiaké volt, így végül Damjanovic tanítványai tízpontos előnnyel készülhettek a záró játékrészre (68–58).

A csapatok percekig egymás hibáiból éltek, majd elindult egy roppant intenzív ponteső. Szőke egy triplával ugrasztotta talpra a közönséget (71–61), Abell 35. percben jegyzett hármasa után pedig úgy tűnt, hogy megvan a mérkőzés (81–68). A DEAC azonban Williamson és Buljevic vezérletével hatalmasat hajrázott. Két perccel a vége előtt három pontra olvadt a különbség, Abell büntetőket hibázott, a vendégek pedig újabb kosarat szereztek (84–83). Egy perccel a vége előtt aztán villat Krnjajski, a triplája mint utólag kiderül, győzelmet eredményezett. A vége előtt 8,6 másodperccel aztán Jean-Marie zsákolt egy hatalmasat, ami után indulhatott az önfeledt ünneplés a szurkolókkal karöltve, akik remek hangulatot varázsoltak ezúttal is a Kaposvár Arénába (92–85).

Kometa Kaposvári KK–DEAC 92–85 (29–18, 21–21, 18–19, 24–27)

Kaposvár Aréna: 1300 néző, V.: Benczur Tamás, Ádám József, Kovács Nimród.

Kometa Kaposvári KK: Jackson 15/6, Szőke 5/3, Abell 31/6, Krnjajski 8/3, Jean-Marie 7. Csere: Halmai 4, Puska 2, Eaddy 14/6, Bogdán -, Koprivica 6. Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

DEAC: Hőgye 3/3, Buljevic 19, Williamson 20/3, Drenovac 13, Edwin 11/3. Csere: Mócsán 9/3, Tadic 7/3, Neuwirth 3/3. Vezetőedző: Andjelko Mandic.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 8–2. 5. p.: 14–6. 8. p.: 25–14. 10. p.: 29–18. 13. p.: 36–22. 15. p.: 41–24. 18. p.: 45–32. 20. p.: 50–39. 23. p.: 56–46. 27. p.: 60–55. 30. p.: 68–58. 33. p.: 73–65. 37. p.: 84–79. 39. p.: 87–83.

Mestermérleg



Dalibor Damjanovic: Nagyon elégedett vagyok. Egy kiváló és tapasztalt alakulatot győztünk le, nagy győzelem ez nekünk. Az esélyünk egy hete a Sopron ellen is megvolt, de a mérkőzés egészét tekintve nem játszottunk elég jól. Akkor Jackson és Abell sem tudott eleget edzeni a csapattal, most viszont sokkal gördülékenyebb volt a felkészülésünk. Ez látszott a parketten is, ami pedig külön öröm, hogy ma okosan kosárlabdáztunk. Ezek lehet, hogy látszólag kis dolgok, de a mérkőzések végén sokat számítanak.



Andjelko Mandic: Az első félidőben folyamatosan rosszabbul teljesítünk, mint a másodikban. Őszintén szólva nem tudom, hogy miért van ez így, hiszen a logika azt diktálná, hogy egy csapat az elején frissebb. Most is a fordulás után játszottunk jobban, visszajöttünk egyetlen egy pontra, de egyszerűen nem érdemeltük meg ezt a győzelmet. A Kaposvár ma jobban akart nyerni, gond volt a hozzáállásunkkal. El kell érnünk, hogy ne legyenek ilyen hullámvölgyek, stabilabban kellene játszanunk.