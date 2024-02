Idén is a mátraszentistváni síparkban került megrendezésre a Masters Országos Alpesi Sí Bajnokság óriás-műlesiklás versenyszáma. A versenyzőket erős szél és enyhe idő fogadta a hegyen, így puha és gyorsan romló pálya nehezítette a résztvevők dolgát.

Kaposvárról a korábbi évekhez hasonlóan a Pike 24 SC versenyzői utaztak el a neves megmérettetésre. A klubot kilencen képviselték, akik három korcsoportban mérették meg magukat. Idén is több dobogós helyezéssel térhettek haza a somogyiak.

A Masters I. kategóriában a férfiaknál dr. Szerb Bence megvédte tavalyi bajnoki címét, míg Horváth Balázs ezüstérmet szerzett. A tavalyi versenyhez hasonlóan idén is a Masters II férfi mezőnye volt a legnépesebb, ahol a kaposvári együttesből Giuseppe Ballerini a mezőny legjobb idejét síelve gyűjtötte be az aranyat. Szintén ebben a kategóriában Kovács Péter a hatodik, Karancz Tamás a hetedik, Sugár Csaba pedig a nyolcadik helyen végzett. A Masters III. csoportban a férfiak között Szerb György a dobogó második fokára állhatott fel, míg Kozma József a negyedik, Horváth István az ötödik helyet szerezte meg.

A kaposvári Pike 24 SC delegációja

– Örülök, hogy idén is egy lelkes csapattal tudtunk elutazni a Masters Országos Bajnokságra, azt pedig nagy sikernek értékelem, hogy mind a három kategóriában, ahol indultak versenyzőink, dobogós helyezésekkel térhettünk haza – mondta el lapunknak dr. Szerb Bence, a Pike 24 SC delegációjának vezetője. – Remélem, a szezon hátralévő felében is hasonlóan sikeresek tudnak majd lenni a kaposváriak, hiszen több sí- és snowboard verseny is áll még a csapat előtt.

Az egyesület további eredményei megtekinthetőek a Pike 24 SC weboldalán.