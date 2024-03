A folytatásban kettővel is vezetett a Békéscsaba, de a hazaiak hamar a javukra fordították a meccset. 10–10-nél újra egyenlő volt az állás, s a vezetést is újra magukhoz vették a vendégek, Vincent Lacombe 11–13-nál ki is kérte idejét, ám ez nem segített sokat, 14–17-nél ismét magához hívta tanítványait, ám tovább menetelt a csabai csapat. Teljesen elbizonytalanodtak a kaposváriak, hullámvölgybe kerültek. 15–19-es állás után sorozatban öt egységet gyűjtött a Swietelsky, Miroslava Paskova-Kaneva pedig le is zárta az etapot tízpontos különbséggel.

A negyedik játszmában igazán szoros küzdelmet láthattunk, sokkal határozottabban tértek vissza a pályára a somogyiak. Meg is emberelte magát a KNRC, elhúzott hárommal, mely után időt is kért Tóth Gábor. Újra a harmadik etap előtti formát mutatta a hazai csapat, de aztán zsinórban három egységet gyűjtött a Békéscsaba, s egy pontra zárkózott. A hajrában újra elléptek ellenfelüktől a kaposváriak, már hattal is mentek. Egy remek hajrával aztán lezárta a játszmát és a párharc első meccsét is a KNRC, így megtartotta a pályaelőnyt.