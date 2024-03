A szokásos remek hangulatot is tudták fokozni a Kaposvári Vikingek, akik ezúttal egy nyílt, egyéni versenyre várták a darts szerelmeseit. A szervezőknek ezúttal sem kellett csalódniuk, hiszen a kaposvári Böröczi Áron által fejlesztett DartsUp alkalmazáson keresztül szinte azonnal beteltek a 64 hely mindegyike.

Fotó: Muzslay Péter

– Ezúttal nem teljes teltházzal vágtunk neki a versenynek, mivel betegség miatt hárman is visszaléptek – mondta Farkas Gábor, a Kaposvári Vikingek Darts Club alapítója.

A szervezők nem feledkeztek meg a hölgyekről, ugyanis nőnap alkalmából ingyenes nevezéssel várták őket, míg a Zoltánokat egy üdvözlőital fogadta a verseny előtt.

– Öt hölgy érkezett a nyílt versenyünkre, melyre profi dartsosok is nevezhettek – tudtuk meg Farkas Gábortól, aki azt is elmondta, hogy a két nyert legig tartó csoportkörök végén hat versenyző juthatott tovább az egyenes kieséses szakaszba.

A Kaposvári Vikingek Darts Club nyílt versenye ismét nagy csatákat hozott, főként a döntő, melyet végül négy-három arányban nyert meg Borsos Tamás Kurucz Sándor ellen. A megosztott harmadik helyen Jóni Milán és Lázár Krisztián végzett.