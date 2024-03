Lezárta a felkészülési időszakot a Kaposvári Rákóczi FC, amely kilenc edzőmérkőzéssel hangolt az NB III. Dél-Nyugati csoportjára. Ezek alapján bár legtöbbször látható volt, hogy a csapat új arculatot kapott Székely Tibor által, azonban a PTE-PEAC elleni főpróba nem sikerült jól a zöld-fehérek számára.

– Sokat léptünk előre az elmúlt hetek alatt, így bizakodó vagyok – mondta Székely Tibor, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Több mint ötven edzésen és kilenc edzőmérkőzésen vagyunk túl, szerencsére sérülés nélkül, ami egy nagy pozitívuma a felkészülésnek. Hogy mennyire tudták átvenni a gondolkodásomat a srácok? Voltak meccsek, amikor úgy éreztem, hogy kifejezetten közel járunk egymáshoz, de voltak olyanok is, amikor azt gondoltam, bőven van még munka, de valahol ez természetes egy ilyen fiatal társaságnál. Bizakodva tekintek előre, de akkor derül ki, hogy mennyire volt eredményes a felkészülés, amikor nyomás alatt lesz a csapat. Kihangsúlyozom, az eredményesség mellett az is nagyon fontos szempont, hogy fejlődjön a csapat.

A PEAC ellen nem ment a Rákóczinak

Fotó: Lang Róbert

A tavaszi nyitófordulóban a Rákóczi a hatodik, míg a Gárdony a nyolcadik helyről várja. Az őszi összecsapás bár jól indult a kaposváriak számára, hiszen Hampuk Ádám duplájával kétgólos előnyre tettek szert, de végül a Fejér vármegyeiek egy pontot elvittek a Rákóczi Stadionból. Erre a mérkőzésre azonban nem szabad alapozni, hiszen azóta mind a két csapatnál bőven történt változás.

– Szeretnénk jól rajtolni, hiszen nagyon fontos, hogy belökjük a szekeret az indulásnál – jegyezte meg Székely Tibor. – Általában a saját csapatomra fókuszálok, bár valamelyest kell igazodni az ellenfélhez. Tisztelem a Gárdonyt, melyet élőben és felvételről is megnéztem, így tudom, hogy egy masszív csapat, amely jól kezdte a bajnokságot, de elég hullámzó a teljesítménye. Próbálom úgy felkészíteni a csapatomat, hogy ne érjen minket meglepetés.

Rituper Roland visszatért Egy nagyatádi és egy majosi kitérővel tért vissza Kaposvárra Rituper Roland. A labdarúgó 15 évesen, Nagyatádról igazolt a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiára, ahol végigjárta a korosztályos ranglétrát, sőt még az NB II.-ben is bemutatkozott a Rákóczi színeiben. A 2021/2022-es idényben újra az akkor negyedosztályú nagyatádi együtteseben futballozott, majd a következő évadban a harmadik ligás Majoshoz szerződött, ahol másfél évig játszott. A jelenleg 21 éves labdarúgó a védelem szélen bevethető.

– Boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, jó ehhez a csapathoz tartozni – mondta Rituper Roland. – A célom, hogy minél több játéklehetőséghez jussak és segítsem a klubot a céljai elérésében. Az elmúlt időszakban a játékoskeret bár kicserélődött, de sok olyan labdarúgóval játszhatok újra együtt, akik a Bene Akadémián csapattársaim voltak, így könnyen ment a beilleszkedés.

Babinszky Bence (középen) tizenháromszor volt eredményes

Fotó: Lang Róbert

Babinszky Bence ontott a gólokat

Egy remek felkészülésen van túl a Rákóczi támadója, Babinszky Bence, aki nyolc előkészületi találkozón lépett pályára, s ezeken tizenhárom gólt szerzett.

– Nagyon jól sikerült a felkészülés, nem is volt még ilyenben részem a felnőtt pályafutásom során – emelte ki Babinszky Bence. – Ez annak köszönhető, hogy olyan játékot játszunk, ami hozzám a legközelebb áll, hiszen ebben tudok a legeredményesebb lenni. Érzem a bizalmat, de nem csak egyénileg kaptam sokat az elmúlt pár hét során az új edzőtől, hanem a csapat is, ez pedig szerintem az eredményeken is megmutatkozik majd. A Gárdony ellen mindenképp nyerni szeretnénk és biztosan érzem, hogy sikerülni is fog – hangsúlyozta Babinszky Bence. – A felkészülés során mutatott játékkal egy többgólos győzelem is benne van a mérkőzésben.