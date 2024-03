Azt már a mérkőzés elején tudni lehetett, hogy a vendég dágiak mestere, Buzás Miklós Dániel nem fog sokat variálni a csapatán, lévén csak nyolcan jöttek el kedden este Kaposvárra, vagyis a liberójuk mellett csupán egyetlen hadra fogható cseréjük volt. A házigazda kaposváriaknál Baróti Árpád és a kubai légiós Lescay Favier Tomas Alejandro ugyan a többiekkel együtt bemelegített, de a másik kubai játékoshoz, Quevedo Hernández Hermeshez hasonlóan nem léptek pályára. Erre a meccsre három kaposvári általános iskola – nevezetesen a Kisfaludy, a Honvéd és a Zrínyi – diákjai is kilátogattak tanáraik vezetésével, s örömmel jelent(het)jük, hogy villámgyorsan megtalálták a közös hangot a Somogyi Bicskások szurkolói csoporttal.

Fotó: Muzslay Péter

A második játékrészben is csak a szett első felében, pontosabban harmadában tudta tartani a lépést ellenfelével az igencsak foghíjas dági együttes. Egyre csak nőtt a különbség a két társulat között, s csupán annyi változás történt, hogy a Fino Kaposvár most egyetlen ponttal többet engedélyezett dági ellenfelének. A második szett végén – erre sem volt még talán példa a Kaposvár Arénában – a lelkes nézősereg elkezdett hullámozni.

A harmadik, utolsó felvonás volt a leginkább egyoldalú: a Dág KSE együttesének mindösszesen csak 14 pont jutott. Az 56 percig tartó mérkőzés vége felé lehetőséget kaptak a fiatalok, azaz Tóth Gábor, Zarka Márton, legvégül pedig Laczó Bálint is, s mindannyian feliratkoztak a büszke pontszerzők közé. A mezőny legeredményesebb (két) játékosa Kalmár Ákos és Hubicska Patrik volt; ketten együtt 27 pontot termeltek.

Fotó: Muzslay Péter

Folytatás pénteken 19.30 órakor a Kaposvár Arénában; az esti kezdés ellenére is (újra) várják a Somogyi Bicskásokat és a diákokat. A jelek szerint a másik párharc hosszabb lesz, hiszen a Bp. MAFC-BME 3–1-re legyőzte a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika csapatát, így ott a párharc állása jelenleg 1–1.

Fino Kaposvár–Dág KSE 3–0 (15, 16, 14) Kaposvár Aréna, 450 néző. Vezette: Varga A., Adler L.

Fino Kaposvár: Magyar B. (–), Hubicska (13), Iván B. (5), Kalmár Á. (14), Bögöly (7), Novoselov (8). Csere: Bozóki (liberó), Eördögh (liberó), Tóth G. (2), Zarka M. (2), Laczó B. (1)). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Dág KSE: Szabó B. (–), Kun B. (8), Farkas B. (2), Csordás A. (8), Pongó (10), Bandi O. (3). Csere: Czibula (liberó), Eichardt (–). Vezetőedző: Buzás Miklós Dániel.

A mérkőzés alakulása:

1. játszma: 4–4, 8–4, 8–8, 10–8, 15–12, 20–14, 24–14, 25–15 (19 perc).

2. játszma: 2–0, 2–2, 4–5, 10–8, 15–10, 20–12, 24–15, 25–16 (19 perc).

3. játszma: 5–2, 10–4, 15–8, 20–12, 23–13, 25–14 (18 perc).