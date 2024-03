A kaposváriak – akik még mindig nélkülözték első számú kapusukat, a Vasas elleni meccsen eltiltott Csoma Kristófot – akárcsak az alapszakaszban, a felsőházban is szerettek volna bravúrt elérni a Szolnoki Dózsa ellen. Az első negyedben azonban – hiába védett ezúttal is jól Szilágyi Ábel – a Szolnok a mind a három emberelőnyös helyzetét gólra váltotta, míg a kaposváriak kissé erőtlenek voltak a kapu előtt, ugyanis csak ifjabb Berta József két lövése találta meg a rést a blokkerdőben. A második felvonás is szolnoki góllal indult, de erre már nem tudott felelni ifjabb Berta József, ugyanis Bányai Márk védte a büntetőjét. Pellei Frank és Juhász-Szelei Norbert révén viszont újra felzárkózott egy gólra a Kaposvár, de ezt egy hosszabb gólcsend követte hazai részről. Igaz, a Tisza-partiak sem jeleskedtek igazán a támadások terén, de így kétgólos előnnyel várhatták a harmadik etapot.

A fordulás után újra Pellei Frank találata hozta fel egyre a hazaiakat, akik minden igyekezetük ellenére sem tudtak ennél közelebb férkőzni az ellenfelükhöz, amely Pásztor Mátyás, Jansik Dávid és Vámosi Bertold találatival négygólos, a játék addigi képe alapján behozhatatlan előnyre tett szert az utolsó játékrészre. Ez a negyed így akár formaság is lehetett volna, főleg úgy, hogy az első hazai támadás három (!) kapufa után is, gól nélkül ért véget. A nehéz helyzet ellenére sem adta fel azonban a harcot a KVK, amely Kakstedter Bendegúz, Dőry Farkas és ifjab Berta József találataival és Szilágyi Ábel bravúrjaival visszajött a meccsbe. Viszont hiába került lélektanilag fölénybe a Kaposvár, amikor az egyenlítésért támadhatott elhibázta, s ezt a Szolnok ezt könyörtelenül kihasználta, s végül háromgólos sikert aratott a Csik Ferenc Versenyuszodában.

– Egy jó mérkőzést játszottunk a Szolnokkal, amely akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna – értékelte a mérkőzést Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Viszont a negyedik negyedben, amikor egy gólra feljöttünk, már nálunk volt a lélektani előny, így az is benne volt a mérkőzésben, hogy nyerünk. Sajnos kevesen voltunk és ifistákkal feltöltve a keretet nem lehet várni a csodát. Ennek ellenére azt látom, hogy megérkeztünk a felsőházba.

– Stresszhelyzetben voltunk az elmúlt napokban, mert szerettünk volna visszavágni a Kaposvárnak és megszerezni a három pontot, amivel még él a remény a négy közé jutásra – fogalmazott Hangay Zoltán, a Szolnoki Dózsa Praktiker vezetőedzője. – Úgy éreztem a meccs közben, hogy akár jobban szétnyithattuk volna az ollót, de sok helyzetet elhibáztunk. Ezen javítanunk kell, a jövőben nem szabad megengednünk az ellenfeleknek, hogy visszajöjjenek a meccsbe.

Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa Praktiker 10–13 (2–3, 2–3, 2–4, 4–3)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 220 néző. Vezette: Ercse N., Bereczki M.

Kaposvári VK: Szilágyi Á. – Dőry (2), Vindisch, Pellei F. (2), Baj, ifj. Berta J. (3), Aranyi A. Csere: Szilágyi G. (kapus), Kakstedter (1), Palatinus (1), Juhász-Szelei (1), Vadas, Somogyvári. Vezetőedző: Surányi László.

Szolnoki Dózsa Praktiker: Bányai – Szeghalmi, Kovács G. (5), Jansik D. (2), Vismeg Zs., Pásztor (2), Ágh. Csere: Ionescu, Cseh A., Pető (3), Vámosi (1), Teleki, Böröczky. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

Gól, emberelőnyből: 12/5, illetve 11/7.

Gól, ötméteresből: 1/0, illetve 1/1.

Kipontozódott: Pellei F. (28. p.), Palatinus (29. p.), illetve Pásztor M. (28. p.).