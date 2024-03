A ’48-as márciusi ifjak hőstettein felbuzdulva a Kaposvári VK is egy forradalmi tettel szerette volna beírni magát a történelemkönyvbe. Ehhez azonban a válogatott játékosokkal megtűzdelt Vasason keresztül vezetett volna az az út, amely az első negyedben már másfelé kanyarodott, ugyanis az angyalföldiek könnyed játékkal szereztek többgólos vezetést, úgy is, hogy a hazaiak foggal-körömmel harcoltak. Az első negyed végére már hárommal vezetett az Európa-, világ- és olimpiai bajnokokat felvonultató Vasas, amely a második etap közepére eldöntötte a mérkőzés. Ekkor ugyanis már hattal mentek a vendégek, a két büntetőt és emberelőnyt is elhibázó KVK ellen, amelytől a szerencse is elpártolt, hiszen Bedő Krisztián lövése éppen csak becsorgott a kapuba, majd a negyed utolsó másodperceiben Kósik Somát brutalitásért kiállították, amiért újabb büntetőhöz, s négyperces emberelőnyhöz is jutott a Vasas.

A fordulás után könyörtelenül kihasználta az emberfórt a Vasas, viszont a kaposváriak becsülettel küzdöttek. Dőry Farkas, Fülöp Bence, Baj Marcell valamint Juhász-Szelei Norbert is egy-egy szép találattal jelentkezett, de ez csak ahhoz volt elegendő, hogy a közönség jól szórakozzon. Erre nem is lehetett panasz, hiszen egy gólzáporos összecsapáson tudta megszerezni a győzelmet az angyalföldi gárda, amely végül kilenccel nyert a Csik Ferenc Versenyuszodában.