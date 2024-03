Kecskemét volt a házigazdája a junior (U20-as) országos dzsúdóbajnokságnak, ahol a somogyi színeket képviselő Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzőinek két medál is (egy-egy ezüst és bronz) jutott. Leginkább Szabó Cseperkétől vártak érmet, aki nem is okozott csalódást: végig jól versenyezve a dobogó második fokára állhatott fel. A meglepetésről a 60 kg-os Kliment Zalán gondoskodott. A még ifjúsági korú dzsúdós nagy reményekkel várta két hete a saját korosztálya országos bajnokságát, de elizgulta, így végül csak a hetedik helyen zárt. Most viszont bravúros szerepléssel összejött a bronzérem. A 100 kg-os Horváth Ákosnak a hetedik hely jutott a kecskeméti junior ob-n.