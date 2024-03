Rászolgált volna az egy pontra a BFC Siófok Szombathelyen, ahol nagyon nehéz helyzetbe hozták magukat a gyenge kezdéssel. Minden oldalról belőtt labda a házigazdáké volt, akik ebből több lehetőséget is kialakítottak, sok volt az eladott labda, az elvesztett párharc. Posztobányiék folyamatosan úton voltak, de sehova nem értek oda, így 23 perc alatt sikerült összehozniuk egy kétgólos előnyt a házigazdáknak. Meg kell jegyezni, hogy ez alakulhatott volna másképp is, hisz a 11. percben, még döntetlennél járt volna egy büntető a somogyiaknak. Dénes megpróbált elmenni a tizenhatosan belül, a jobb oldalon Jagodics mellett, aki kézzel elütötte előle a labdát. Hiába reklamáltak a balatoniak, Jakab Árpád szerint ez nem ért büntetőt...



Több gyenge teljesítmény akadt

A kétgólos hazai előnyhöz tevékenyen hozzájárultak a balatoniak, hisz az első találat előtt Hegedűs adta el a labdát a hazai tizenhatos előtt, ebből fordult a Haladás, Nyíri beadását pedig Kitl vágta becsúszva, védhetetlenül a jobb alsóba (1–0), a másodiknál pedig Major indította a zöld-fehérek akcióját, mely Varga rossz ütemű becsúszásával végződött. Rácz büntetőjét megfogta ugyan Winter, ám a kipattanónál már nem hibázott (2–0). Akad jó néhány gyenge teljesítmény Dragan Vukmir együttesében...

Kétgólos hátrányból azonban sikerült visszakapaszkodni, rendezni a sorokat, köszönhetően annak, hogy két perc alatt máris összejött a szépítés: Svedjuk gyönyörűen ugratta ki Dénest, aki tizenkét méterről, jobbról Pálfi kapus lába között lőtt a hálóba (2–1). A 28. percben jött egy Winter bravúr Mohossal szemben, amiből remekül támadott vissza a Siófok, ám Németh léc alá tartó löketét óriási bravúrral fölé tornászta Pálfi. Az egyenlítés a 61. percben jött össze, egy bal oldali beadás után Németh nagy helyzetben a kapu előtt Hegedűst találta telibe, a róla lepattanó labdát pedig Kitl stukkolta ötösről a hálóba (2–2).

Új meccs kezdődött, a balatoniak azonban hiába voltak lélektani fölényben ezt nem tudták kihasználni, Kitl például Major visszagurítása után ajtó-ablak helyzetben, tizennégy méterről belsőzött a lelátóra... Kézben volt a találkozó balatoni szempontból, ám egy újabb hiba megpecsételte a sorsukat és Szijjártó Schildkaut mellett kilőtte a bal alsót (3–2). Mondhatjuk, hogy a cserék döntöttek a mérkőzés sorsáról, főként, ha hozzátesszük, hogy Schildkraut – Szijjártónál jóval nagyobb ziccerben – nem talált kaput a hosszabbításban már emberhátrányban, ugyanis egy ítélet után a labdát mérgében földhöz vágó Vargát második sárgával kiállította a Jakab játékvezető, akinek okozott nehéz perceket ez a bajnoki.





Merkantil Bank Liga – 24. forduló Szombathelyi Haladás – BFC Siófok 3–2 (2–1) Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 833 néző. Vezette: Jakab Árpád (Baghy Csaba, Sinkovicz Dániel).

Szombathelyi Haladás: Pálfi – Nyíri V., Jagodics M., Ene, Bolla G. (Beronja, 64.p.) – Erdei C., Szakály A. (Zvekanov, 64.p.) – Mohos (Szijjártó, 78.p.), Rácz B., Csernik (Rétyi, 42.p.) – Kelemen M. (Jancsó, 79.p.). Vezetőedző: Aleksandar Jovic.

BFC Siófok: Winter – Varjas Z., Hegedűs J., Varga B. – Major G., Gyurkits (Vékony, 73.p.), Posztobányi (Kovács B., 73.p.), Kitl M. (Tóth B., 86.p.), Svedjuk (Schildkraut, 62.p.) – Dénes, Németh B. (Nemes, 86.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Kitl M. (13.p. – öngól), Rácz B. (23.p.), Szijjártó (83.p.), illetve Dénes (25.p.), Kitl M. (61.p.).

Kiállítva: Varga B. (90.p. – második sárga lap után).





MESTERMÉRLEG



Aleksandar Jovic: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz, jó egyéniségekkel rendelkező ellenfél vár ránk, hiszen a Siófok az előző fél évhez képest teljesen megváltoztatta a stílusát, s Dragan Vukmir fenomenális munkát végez a klubnál. Az első félidőben kontrolláltuk a mérkőzést, a lehetőségeink közül kettőt gólra váltottunk, megállítottuk a siófokiak veszélyes támadásait. A második játékrész első 15–20 percében már nem először fordult elő velünk az, hogy csapatnak időre van szüksége, amit a vendégek remekül ki is használtak. A cserékkel próbáltunk frissíteni, úgy gondolom, ez sikerült is.



Dragan Vukmir: – Nehéz bármit mondani egy ilyen mérkőzés után... A hozzáállás és az akarat rendben volt, ám az első félidőben adtunk két gól előnyt a Haladásnak, majd mentünk az eredmény után. Vissza kell néznem a szituációt, de úgy érzem, az elején ahogy múlt héten, úgy most sem kaptunk meg egy jogosnak tűnő büntetőt. A második játékrészben több lehetőségünk volt, harcos, jó mérkőzést játszottunk, nagyon sajnálom a csapatomat.