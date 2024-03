Szombat kora délelőtt már fűtötték a mobil szaunákat és melegítették a vizet a dézsákban a Tihanyrév melletti partszakaszon. Ide várták azokat az úszókat, akik kvalifikálták magukat az idei téli Balaton-átúszásra. Legtöbben meleg kabátban várakoztak, de voltak, akik a hideg ellenére fürdőnadrágban melegítettek. Így tett Czettele Győző is. – Már a harmadik téli Balaton-átúszásomra készülök. Nyáron is úsztam, de az teljesen más, mint most. Nem lehet összehasonlítani. Ugyan most rövidebb a táv, 1250 méter, de a hideg víz miatt sokkal nehezebb. Jobban igénybe veszi a szervezetet – mesélte az úszó. A Nemzetközi Hidegvíz Törzs Egyesület a közelmúltban 3 úszáspróbát szervezett az indulóknak, akik ezeken az eseményeken bizonyíthatták kitartásukat és felkészültségüket, s ezek után rajtolhattak csak a téli Balaton-átúszáson.

Idén 47-en kvalifikálták magukat, ketten azonban betegség miatt nem tudtak jönni, de így is rekordszámú nevező teljesíti a távokat

– mondta Pesti Balázs, a szervező Nemzetközi Hidegvíz Törzs Egyesület elnöke. – Minden úszó idejét mérjük, de ez nem verseny, mindinkább egy extrém szabadidős esemény. 5 és 10 fok közötti vízhőmérséklet esetében beszélünk téli úszásról.

Reggel 7.9 fokos volt a Balaton vize

Ilyen körülmények között az úszástudás mellett nemcsak fizikális, hanem mentális felkészültség is szükséges – tette hozzá a szervező. Az úszók Szántód és Tihany között teljesíthették a távot, amelyet végig biztosított a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. Minden induló egy úgynevezett úszóbóját is kapott, így is gondoskodtak a biztonságukról.

Egy sürgősségi mentőhajóval vagyunk jelen teljes felszereléssel, szakszemélyzettel. A parton rendelkezésre áll egy esetkocsi, ugyanezzel a feltételekkel. Ezen fölül 4 mentőhajó tartózkodik a vízen, a parton pedig egy fűthető sátrat is felállítottunk.

– sorolta a biztonsági elemeket Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke. A teljes, 1250 méteres táv indulóit fűtött kisbuszokkal és komppal vitték át Tihanyról Szántódra. Ott pár perc bemelegítést követően egymás után csobbantak is az úszók a vízbe. 24 perc 56 másodperces idővel elsőként Lengyel Bulcsú ért a túlpartra.

Kicsit nehezen indult. Amikor beleugrik az ember a hidegvízbe, az első 1-2 percben nagyon intenzív lesz a légzés, felmegy a pulzusszám. Nekem a felénél kezdett összeállni, a folytatásra már egyre jobban éreztem az úszást. Elég erős áramlat volt a közepén, illetve a szél is hullámokat csinált, de a táv utolsó egyharmadára egyre jobban felgyorsultam.

– mondta az egyik melegvizes dézsában akklimatizálódva Lengyel Bulcsú.