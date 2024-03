„A tél folyamán bent, teremben edzettünk, egy horvátországi és egy dombóvári teremtornán, valamint a korosztály téli Bozsik-tornáin vettünk részt, amelyeken sok gólt és még több tapasztalatot szereztünk. Ezen a héten viszont már kinti gyakorlások következnek. A Gárdonyi Tagiskola tornatermétől egy jó hangulatú szülő-gyermek focikával búcsúztunk”– árulta el a korosztály edzője, Kulcsár Attila.

A hétfői és csütörtöki foglalkozásokon vissza kell szokni a szabadtéri körülményekhez és labdához a futsal után.

„A gyerekek már megszokták a futsal-labdát és azt a játékot, de egyértelmű, hogy sokkal jobban szeretik, amikor kint lehetnek, és szabadtéren edzhetünk, játszhatunk – illetve nekem edzőként is több lehetőségem van változatosabb foglalkozásokat tartani. Jelenleg tizennégyen vagyunk a korosztályban, egy új igazolás érkezett, és mindenkinek megvan már a sportorvosija is” – számolt be a szakember.

„Ebben a korosztályban a labdával való barátkozás, a technikai elemek alapjainak elsajátítása a legfontosabb feladat, meg kell szeretniük a labdarúgást. A fesztiválok jelentősége ebben az, hogy a 9 évesek számára ez jelenti a versenyszituációt, a mérkőzést, amikor más csapatok, más gyerekek ellen tudják bemutatni, hogy mit tudnak” – tette hozzá Kulcsár Attila.

„A tavasz során a heti két edzésünk mellé igyekszünk majd pluszban edzőmérkőzéseket beiktatni, hiszen készülni kell a folytatásra is, ebben az időszakban ki kell alakulniuk a posztoknak, hogy kinek melyik pozíció, melyik feladatkör fekszik legjobban, mire alkalmas leginkább. Azt örömmel mondhatom, hogy több motivált és szorgalmas játékosunk is van: ebben a korosztályban a képzési tervünkben szerepel a testizom erősítése, amit nagyon lelkesen csinál a csapat, és többen önszorgalomból otthon is pluszmunkát végeznek ennek érdekében. Emellett a párharcokban is sokat fejlődtek a gyerekek az utóbbi időben, keményebbé váltak, úgyhogy elégedett vagyok.”

A szóban forgó szabadtéri Bozsik-fesztivált vasárnap 09:00-tól rendezik meg a Kaposvári Egyetemen.