Simon János, a Rákóczi Baráti Kör elnöke a taggyűlésen külön köszöntötte Székely Tibort, a csapat vezetőedzőjét, aki örömmel fogadta el a felkérést, hogy ezáltal is közelebb kerüljön a szurkolókhoz.

Székely Tibor és Simon János, a Rákóczi Baráti Körének taggyűlésén

Fotó: Klein Péter Nándor

A baráti hangvételű rendezvényen Székely Tibor ismertette a futballhoz való kötődését, a sportág iránt tanúsított elszántságát, valamint az edzői- és egy kérdésre válaszolva a labdarúgó pályafutásának állomásait is. Kitért természetesen arra is, miért vállalta el a Rákóczi irányítását, és mik a rövid-, illetve a hosszútávú céljai a csapat élén. Hangsúlyozta: szeretné, ha a minél több szurkoló járna a mérkőzésekre, de tudja, ehhez a csapatnak is le kell tennie valamit az asztalra, így minden igyekezetével, erejével azon dolgozik, hogy egy sikeres időszak következzen a klub életében.