Három magabiztos győzelmet követően a Paks második csapata ellen megbotlott a Rákóczi, amely így egy kilencmeccses veretlenségi sorozat végére is pontot tett.

– Egy rosszabb napot fogtunk ki, nem úgy jött ki a lépés, ahogy terveztük – vélte a paksiak elleni bajnokiról Alessio Mazzonetto, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – Volt két hiányzónk is, de nem erre kell fogni ezt a vereséget, hiszen az egész csapat gyengébben teljesített. Azon dolgozunk, hogy javítsunk. Kielemeztük a Paks elleni mérkőzésen elkövetett hibákat és az edzéseken mindent beleadunk annak érdekében, hogy Szekszárdról elhozzuk a három pontot.

Erre minden esélye megvan a Rákóczinak, hiszen a bajnokság őszi felében hazai pályán is legyőzte a Szekszárdot, amely az utolsó előtt, tizenötödik helyről várja kaposváriak elleni összecsapást.

– Nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen egy kellemetlen ellenfél a Szekszárd – mondta a soron következő ellenfélről Alessio Mazzonetto. – Bár idegenben játszunk, de úgy kell felmennünk a pályára, hogy mi nyerjük meg a párharcokat és a mérkőzést is. Úgy gondolom, hogy mi vagyunk az esélyesek, de nem nézzük le az ellenfelet, hiszen minden meccsre úgy készülünk, mintha az lenne az utolsó.

A Kaposvári Rákóczi FC az ötödik pozícióból utazik a tolnaiak otthonába, ahol egy újabb győzelemmel szeretne még közelebb kerülni a már csak két pontra lévő harmadik helyhez.

– Szeretnénk minél előrébb végezni a bajnokságban, úgy gondolom, hogy a dobogó reális célkitűzés, de vannak ennél hosszabb távra szóló céljaink is – tette hozzá Alessio Mazzonetto.