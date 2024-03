A bennmaradás szempontjából nagyon fontos találkozót játszanak a bogláriak, akiknek minden esélyük megvan a sikerre, hisz ősszel – öt kapufát dobva – egyetlen góllal kaptak ki a hazai pálya minden előnyét élvező várdaiakkal szemben (24–23). Rászolgáltak volna ikszre, az utolsó támadás is az övék volt, ám Faragó lehetősége kimaradt néhány másodperccel a lefújás előtt, melynél nem láttak szabálytalanságot a játékvezetők, akik kilenc technikai hibát fújtak ellenük. Hiába védett Csapó Kincső a kispadról beszállva negyven perc alatt tizennégyszer (!), ez is kevés volt a pontszerzéshez.



Most viszont otthon játszhatnak, ami nagy előny, hisz ellenfelük meglévő tizenegy pontjából nyolcat saját közönsége előtt szerzett! Nyolcszor játszottak idegenben, nyerni csak egyszer tudtak, a sereghajtó, újonc Kozármisleny KA otthonában! A boglári keret is bővült némileg, hisz ezúttal már Kriston, Alaxai és Fazekas is Bakó Botond rendelkezésre áll, akik ősszel nem voltak akkor a keret tagjai. Bizakodásra ad okot, hogy idén nem megy rosszul nekik, hisz ikszeltek az Alba Fehérvár KC otthonában (27–27), nyertek otthon a Vasassal szemben (28–24), illetve idegenben, Kozármislenyben (20–29). Legutóbb Debrecenben pedig minimális különbségű vereséget szenvedtek (32–29) miután sokat hibáztak, többek között két hetest a végjátékban.



Az idén begyűjtött öt pont ellenére nehéz megmondani, milyen formában is vannak Bakó Botond tanítványai, hisz egy hónap eltelt a legutóbbi bajnoki óta. Egy biztos, nem lesz könnyű dolguk, egyrészt a vendégek tisztában vannak a mérkőzés jelentőségével, vélhetően nem fogják könnyen adni magukat, másrészt a játékoskeretükben is van bőven minőség, hisz Djatevska az észak-macedón, Novak a szlovén, Akiyama pedig a japán válogatott tagja, de nemzeti együttesnek is adnak játékost Juhász Gréta személyében, a juniort pedig Szabó Lili erősíti. Az utóbbi kettő korábbi NEKA-játékos, csakúgy, mint Mérai, Kovalcsik és Gém. A legtöbb gólt Karnik jegyzi náluk, ám akcióból Juhász, Siska és Bucsi is többször voltak eredményesek. Juhász az ősszel hatszor is betalált az akadémistáknak, övé volt a győztes találat is huszonhat másodperccel a lefújás előtt.