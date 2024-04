Somogyi szempontból izgalmas számmal kezdődött a 126. országos bajnokág zárónapja a budapesti Duna Arénában, ugyanis a 200 méteres hátúszás A döntőjébe a harmadik legjobb idővel kvalifikálta magát a kaposvári Kováts Alex. A jenleg a Győri Úszó Sportegyesületet erősítő tizennyolc esztendős tehetség, aki a 15 és a 17 évesek korosztályos csúcsot is tartja egészen az utolsó ötvenig a harcban volt a dobogóért, azonban a hajrá nem sikerült jól számára, így végül a negyedik helyen zárt, a saját egyéni csúcsától is jócskán elmaradva. A számot új országos csúccsal Telegdy Ádám nyerte, Jászó Ádám és Kovács Benedek Bendegúz előtt.

– Az edzőmmel, Virth Balázzsal sikerült találnunk egy olyan edzésritmust, aminek köszönhetően most vagyok a leggyorsabb egész karrierem során – nyilatkozta úszása után Telegdy Ádám.

A nőknél mindhárom dobogós olimpiai A szinttel teljesítette a távot, sorrendben Szabó-Feltóthy Eszter, Molnár Dóra, Burián Katalin.

A nap leghosszabb száma, a 800 méteres gyorsúszás a férfiaknál némi meglepetést hozott, hiszen Sárkány Zalán szerezte meg az aranyérmet Rasovszky Kristófot és Betlehem Dávidot megelőzve. A nőknél öt év után vette vissza az elsőséget Kapás Boglárka. A kaposvári Virth Balázs tanítványai remek versenyzéssel utasította maga mögé Késely Ajnát és a mostani országos úszó bajnokságon a köztudatba berobbanó Jackl Vivient.

Az 50 méteres mellúszás B döntőjében is szoríthattunk a kaposvári sportolónak, Kardos Dániel a nyolcas pályáról vágott neki az egyhosszas távnak, s végül a hatodik helyen csapott célba. Érdekesség, hogy az A döntő első három helyén külföldi sportoló végzett. Bernhard Reitshammer nyerte a számot, megelőzve csapattársát, Valentin Bayert és a botswanai Robinson Adriánt. Így a magyar bajnoki címet a negyedik helyen célba érő Gál Olivér szerezte meg. A hölgyeknél a B döntőben a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója, Halmai Blanka negyedikkét csapott célba, míg nővére, a már debreceni színekben versenyző Halmai Petra nyolcadik lett az A döntőben, amely Fángli Henrietta sikerét hozta.

Az utolsó egyéni számban, 100 méteres pillangón Milák Kristóf megszerezte az ötödik aranyérmét is, megelőzve csapattársát, a szintén Virth Balázzsal készülő Márton Richárdot. A hölgyeknél Ugrai Panna győzött.

A napot és egyben a 126. országos bajnokságot a 4x200 méteres gyorsváltók zárták. A férfiaknál a siófoki Németh Nándorral és a kaposvári Harsányi Mátyással felálló BVSC diadalmaskodott, a nőknél pedig Jövő SC csapata állhatott fel a dobogó tetejére.