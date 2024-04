Az uszonyosúszók következő nagy hazai versenyének ezúttal az impozáns kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda ad méltó helyszínt. A szombati versenyen a sportág hazai kiválóságai mellett a szomszédos országok legjobbjai is medencébe ugranak.

– Érdemes lesz kilátogatni az idei eseményre is, hiszen az utánpótlástól szenior kategóriáig több világ- és Európa-bajnok, világjátékok győztes és dobogós versenyző is rajthoz áll – tudtuk meg Kovács Zsófiától, a szervező egyesület, az 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferensétől. – Köztük lesz a kaposvári színeket képviselő Lengyeltóti Bence, a kétszeres világ- és Európa-bajnok sportolónk, a gyöngyösi világcsúcstartó Kiss Nándor, aki eddig tizenötször állt már a világ- és az Európa-bajnoki dobogó tetején vagy épp Filip Strikinac a horvát RK Geronimo sportolója, aki nyert már világ- és Európa-bajnokságot, valamint a világjátékon szerzett ezüstérmet. Külön kiemelném, Bukor Ádám uszonyosúszó részvételét, aki nem csupán a szombati versenyen ugrik vízbe, de előtte nap, péntek 17 órától az Egészséges Kaposvár kezdeményezés keretében lehetőség nyílik életútjának és pályafutásának megismerésére. Ádám felvidéki versenyző nyolcszoros világbajnok, Európa-bajnoki cím birtokosa és kétszeres Világjátékok bronzérmet szerzett sportoló, négy világcsúcs tulajdonosa is egyben. Az ő izgalmas és tanulságos élettörténetén keresztül betekintést nyerhetünk abba, hogy miként érte el kiemelkedő eredményeit, és hogyan szembesült a daganatos megbetegedéssel. A pénteki eseményen Ádám tabukat félretéve osztja meg velünk életútját, beszélünk sportról, betegségről és a külhoni magyarságról egyaránt.

A Kaposvári Adorján SE versenye a magyar résztvevők számára az utolsó erőfelmérési lehetőséget biztosítja az április huszadikára tervezett gyermek-, ifjúsági- és felnőtt országos uszonyosúszó bajnokságra.