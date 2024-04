Kijelenthetjük, remekül indult a versenyszezon a kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói számára, akik az előző évi rangsor alapján megtartották összesített harmadik helyüket az országos ranglistán, s azon dolgoznak, hogy az idén se végezzenek lejjebb.

– Népes mezőnyben sikerült remek eredményeket elérnünk, hiszen közel háromszázan vettek részt a versenyen – mondta Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE elnöke. – Összességében nagyszerű versenyt tudhatunk magunk mögött, melyen megmutatkozott a befektetett munka. Az elit versenyzőink szépen fejlődnek, közülük mind a hatan kvalifikálták magukat a világbajnokságra, míg a két, teljesen új csapatunk, amely színpadra állt a start kategóriában egy arany- és egy ezüstérmet szerezett.

Fotó: Bakó- Sas Fitnesz

A Bakó-Sas Fitnesz SE összesen 46 versenyzőt nevezett a Magyar Kupára, melyről kereken harminc éremmel (18 arany, 4 ezüst és 8 bronz) tértek haza, emellett pedig számos értékes pontszerző helyet is szereztek Prukner-Sas Médea, Szabó Dóra és Kató Lilla tanítványai. Közülük Fodor Noémi, Sovák Réka, Tóth Anilla Netti, Gáspár Bora és Ernst Anna is kvalifikálta magát az IFBB Gyermek Világbajnokságra, melyet a szerbiai Cacak városában rendeznek. Szabó Kinga a junior és felnőtt Magyar Kupán szerzett ezüstérmével pedig megváltotta repülőjegyét a spanyolországi Santa Sunnanába, ahol május elseje és hatodika között rendezik a felnőtt Európa-bajnokságot.

Fotó: Bakó- Sas Fitnesz

C minősítő kategória

Arany minősítés

Langer Léna (2017), Bartal-Kovács Szofi (2016), Kondráth Léna (2016), Tómösváry Zorka (2016), Dobrovócky Panna (2014), Rébay Lilien (2014), Hifner Hanna (2014).

Ezüst minősítés

Bárány Dóra (2014), Koch Csenge (2011).

B kategória

Aranyérem

Szijártó Míra (2013), Balázs Bernadett (2012), Kordély Szonja (16+ Artistic), Kiss Zsófia (2009), Székely Adél (16+).

Ezüstérem

Ernst Anna (2010 Elit).

Bronzérem

Nagy Hanna (2013), Péterfi Anna (2012), Pető Luca (2011), Papp Liliána (2010), Gáspár Bora (2010, Elit).

Értékes pontszerző helyek:

4. hely: Fodor Noémi (2012, Elit).

5. hely: Sovák Réka (2011, Elit), Horváth Dorka (2013).

8. hely: Part Lara (2011), Andricz Sára (2010).

9. hely: Tóth Anilla Netti (2011, Elit).

12. hely: Bárány Eliza (2011).

Start és Dance kategória

Aranyérem

Csapat (start 7-9 évesek): Barbiek (Patai Emma, Molnár Gréta, Péterfi Kata, Terestyényi Anna, Zombai Natália, Hanzel Karolina).

Csapat (A kategória, 13-15 évesek): Kesha (Fodor Noémi, Ernst Anna, Sovák Réka, Tóth Anilla Netti).

Csapat (Elit, 13-15 évesek): C.T. (Fodor Noémi, Ernst Anna, Gáspár Bora, Tóth Anilla Netti, Sovák Réka).

Duó (Open 16+): : The B (Székely Adél, Szabó Kinga).

Ezüstérem

Csapat (Start kategória 10-12 évesek): Rihanna (Pál Eliza, Szabó Eliza, Nagy Laura, Raskó Hanga, Cser Flóra)

Bronzérem

Csapat (Start kategória, 10-12 évesek): Mary Poppins (Láng Lara, Balogh Dóra, Langer Léna, Csatári Léna).

Csapat: Chino-Nchos (Hifner Hanna, Bartal-Kovács Szofia, Kondráth Léna, Gschwindt Laura, Tóth Emma)

Csapat (B kategória, 13-15 évesek): Say my name (Szijártó Míra, Pető Luca, Péterfi Anna, Balázs Bernadett).

4. hely, csapat (13-15 évesek, B kategória): Dreamers (Szijártó Míra, Papp Liliána, Horváth Dorka, Andricz Sára, Bárány Eliza, Part Lara).

5. hely, duó (10-12 évesek B kategória): Butterfly (Erdélyi Olívia, Németh-Jó Aliz).