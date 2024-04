Ötször találkozott egymással az első osztályban eddig a két klub, mindannyiszor a Ferencváros nyert, most is ezt ígérné a papírforma, ám rengeteg problémával küzd Pásztor István együttese, ami esélyt kínál a balatoniaknak. Ez a boglári már a harmincötödik tétmeccsük lesz, ezzel szemben a házigazdáknak "csak" a huszonhatodik. Erőltetett menetben vannak a zöld-fehérek a nemzetközi szereplésnek köszönhetően, Balatonbogláron két kupameccs között lépnek pályára. Április 20-án, szombaton az Európa-kupa elődöntő első meccsén döntetlent játszottak otthon a görög Olympiakosszal (28–28), a szerdai boglári találkozó után pedig szombaton Athénban van jelenésük, ahol meg kell nyerniük a visszavágót a fináléhoz.

Jól be kell osztania csapata erejét Pásztor Istvánnak, akinek kezd elfogyni az együttese: Lékai, Prainer, Ónodi-Jánoskúti, Csörgő is kidőlt a hátsó posztokról, Füzi hiányzása pedig beállóban okoz nehézséget, hozzájuk csatlakozott az Olympiakosz elleni találkozón Balogh Zsolt, ami azt jelentheti, hogy Imrének a görögök elleni visszavágón is jobbátlövőként lesz több dolga, mert elfogytak a balkezes lövők.

– Hősiesen küzdöttek a fiúk, mindent megtettek, amit csak lehetett – nyilatkozta Pásztor István, a kupameccs lefújása után. – Nem tudom, mennyire látszott kintről, de nagyon nehéz meló volt, brutálisan sokat kivett mindenkiből. Remélem, hogy a szerdai bajnokira össze tudjuk szedni magunkat.

Boglári oldalon is ez a kérdés, hogy össze tudják-e szedni magukat a legutóbbi, dabasi vereség után, melyen tudásuk alatt teljesítettek? Sztraka a szezonban első alkalommal nem szerzett gólt, igaz, nem is támadta a kaput, egyetlen kísérlete volt, a belső posztokon játszó Ludmán, Kovács, Dely triónak viszont húsz, amiből azonban csak nyolc volt sikeres. Molnárnak sem ment a szélen, ahogy a magyar válogatott, nyáron a német élvonalba igazoló Krakovszkinak sem. Sótonyi edző alapemberének formája idén nem a legjobb, kilenc bajnokin tizenhárom akciógólt lőtt, a tavalyi megelőző tizenhármon viszont harmincötöt.

Ha csak kicsit is jobban teljesítenek, vagy valaki elkapta volna a fonalat, nyerhettek volna a házi gólkirály Zdolik, illetve a kapus Pallag nélkül felálló dabasiakkal szemben, akik szintén nem remekeltek. Nagy sanszot hagytak kihasználatlanul, mert bebiztosíthatták volna bennmaradásukat, így viszont még izgulhatnak. A mögöttük egy, illetve kettő ponttal álló QHB-Eger, PLER-Budapest duó ugyanis játszik még a már kiesett Fejér-B.Á.L. Veszprémmel, ha nyernek – aminek nagy a valószínűsége –, akkor a hátralévő fordulókban az FTC-Green Collect, HE-DO B. Braun Gyöngyös, OTP Bank-Pick Szeged, CYEB-Budakalász négyesből egyet mindenképp le kell győzniük, vagy legalább pontot szerezni.

A Ferencváros is kényszerpályán mozog, hisz egypontos hátrányban van a harmadik helyért vívott harcban a Tatabányával szemben, vagyis, ha be akarják gyűjteni a bronzérmet, akkor nem hibázhatnak.