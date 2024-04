A Ferencváros otthonában, a Népligetben ugrik medencébe a Kaposvári VK, amely a bajnoki listavezető ellen zárja a bajnokság középszakaszát. Surányi László tanítványai az esélytelenek nyugalmával utazhatnak a fővárosba, ugyanis az világraszóló bravúr lenne, ha megállítanák azt a Fradit, amely Európa egyetlen vízilabdacsapataként veretlen. Az előző hétig még ketten birtokolták ezt a „címet”, viszont miután a Pro Recco kikapott a Bresciától az Olasz Kupa döntőjében, már csak a zöld-fehérek sikersorozata íródhat tovább. Nyéki Balázs együttese az eddigi 32 mérkőzését megnyerte, ugyanakkor most jönnek a nehezebb találkozók számukra a magyar első osztályban, illetve a Bajnokok Ligájában egyaránt. Bár a péntek esti KVK elleni összecsapás nem bír nagy téttel az FTC számára, hiszen már biztosan az első helyről vágnak neki az OB I. utolsó szakaszának, így nagy valószínűséggel a kaposváriak elleni meccset arra használják fel, hogy felkészüljenek ezekre az összecsapásokra.

– Kijelenthetjük, hogy a világ legjobb formájában lévő klubcsapata ellen fogunk játszani – mondta Kósik Soma, a Kaposvári VK kapusa. – Remélem, hogy mindenki élvezni fogja a találkozót, kihozzuk belőle a maximumot és egy tisztességes helytállás után emelt fővel távozunk majd a Népligetből. Az elmúlt összecsapásokon már voltak biztató jelek, még úgy is, hogy eltiltások, sérülések nehezítették a dolgunkat. Ez a felsőház, a vízilabda krémje, fel kell nőnünk hozzá, hogy a következő idényben ne csak meglepetéseket okozzunk, hanem magabiztosan tudjunk nyerni, akár erősebb csapatok ellen is.

Baj Marcellt eltiltás miatt nélkülöző kaposváriak számára sem bír nagy téttel a találkozó, ugyanis minden valószínűség szerint a hetedik helyen zárják a bajnokság középszakaszát. Bár a Szeged matematikailag még megelőzhetné a somogyiakat, de ehhez az Genesys OSC Újbuda csapatát kéne legyőzniük, idegenben. Ez pedig legalább akkora bravúr lenne, mint a KVK Fradi elleni pontszerzése.