A női válogatott Hollandia ellen játszotta utolsó felkészülési mérkőzését a divízió 1/A világbajnokság előtt. A klagenfurti meccset aktívan kezdte a magyar csapat, és gyorsan emberelőnybe került, ám nem sikerült megszerezni a vezetést. A 8. percben aztán Metzler Regina lépett ki, és lövése átcsúszott a kapus alatt. Újabb holland emberelőny következett, Seregély Míra járt közel a gólhoz, de a kapuvasat találta el. A 18. percben tudta megduplázni az előnyét a magyar együttes, Kreisz Emma talált be közelről. Kisvártatva Metzler kapott büntetést, de sikerült kivédekezni a hátrányt.

A második harmad elején Barbier szépített némileg váratlanul, ám gyors gólokkal válaszoltak a mieink: előbb Jókai-Szilágyi Kinga volt határozott a kapu előtt, majd Huszák Alexandra érkezett jól egy kipattanóra. A folytatásban is a mieink akarata érvényesült, a hollandok alig jutottak el Németh Anikó kapujához, Odnoga Lotti révén volt még egy kapuvas.

A harmadik játékrészre Révész Zsuzsa állt be. Továbbra is a magyarok domináltak, és a 45. percben Gondos Tamara szép mozdulattal növelte az előnyt – ez volt az első gólja a válogatottban. Két újabb emberelőny következett, amelyeket nem sikerült kihasználni. A hajrára így is maradtak magyar gólok: az 56. percben Dabasi lőtte be a középre tett korongot kapásból, majd egy perccel a vége előtt szemfüles korongszerzés után Horváth Imola talált be.

A női válogatott vasárnap kezdi meg szereplését a divízió 1/A vb-n, az első ellenfél Dél-Korea lesz.