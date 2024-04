Remekül, három győzelemmel és egy döntetlennel indította a tavaszt a BFC Siófok, mely ezt követően a legrosszabb formában lévő klub lett a másodosztályban az utolsó öt meccsen – Vasas FC (0–1), Szombathelyi Haladás (3–2), FC Ajka (1–1), ETO FC Győr (4–2), Gyirmót FC Győr (2–4) – megszerzett egyetlen ponttal és tizenhárom kapott góllal. Ezzel a teljesítménnyel sem ment még el a balatoniak hajója, hisz "csak" hat pontot kell ledolgozniuk, melyre hét találkozójuk maradt ezzel a soroksárival együtt.

A legnagyobb gond, hogy a legutóbbi, válogatott szünet utáni két bajnoki kifejezetten katasztrofálisra sikerül, hibát hibára halmozva négy–négy találatot kaptak Győrben, illetve otthon a Gyirmóttól. Az utóbbiakkal együtt tizennyolc kapott gólnál járnak az idei kilenc meccsükön, rosszabb mutatóval csak a Pécsi MFC és a Budafoki MTE bír.

Innen felállni nem lesz könnyű annak a Soroksárnak az otthonában, mely az eddigi huszonhét fordulóból csak ötön nem talált be. A balatoniak ettől függetlenül nem esélytelenek, hisz a házigazdák is három nyeretlen találkozóval – Budapest Honvéd (4–1), Szombathelyi Haladás (1–1), ETO FC Győr (2–0) – a hátuk mögött várják ezt az összecsapást. Ráadásul hazai pályán nem igazán remekelnek, eddigi tizenhárom meccsükből ötöt tudtak megnyerni. A pontszerzés benne van a pakliban, ám ezúttal az eltiltott Kitl nélkül felálló balatoniakon a győzelem tudna leginkább segíteni. Fiatal együttes lesz az ellenfelük, a legutóbb Győrben pályára lépők közt öten – Margl, Chyreme, Kaján, Tóth, Varga – voltak húsz évesek, vagy annál ifjabbak, de Köböl 22, Németh 23 és Gálfi 24 évesen sem mondható rutinos labdarúgónak. A tizenhét esztendős Varga Zéténynek nagyon megy idén, háromszor is betalált, miként Korozmán is, rajtuk kívül még Lovrencsics Balázs tudott akcióból kétszer eredményes lenni. " – Támadófutballt próbálunk játszani – mondta Lipcsei Péter, a Soroksár SC trénere. – Mint Győrben is tettük az első félidőben, nem adtunk területet, mindig közel voltunk hozzájuk, amit mindig kérek."

Némethék tehát "agresszív" ellenfélre számíthatnak, akiktől nagyon fontos lenne egy erős kezdés, miután úgy tűnik, nehezen melegednek be a XXIII. kerületiek, akik a legutóbbi öt forduló egyik első félidejében sem szereztek gólt. Jó lenne már a szünetre előnnyel menni.