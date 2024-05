– A lassabb kezdés után azért jött egy hosszabb győzelmi széria is, amivel a válogatott szünetben a harmadik helyre jött fel az U20-as csapat. Hogy értékeli az alapszakaszt?

– Rosszul kezdtük az idényt és rosszul is fejeztük be. Az első négy meccset elveszítettük és az utolsó kettőt is. Ami közte volt, az a húsz meccs viszont jól sikerült, hiszen 16 alkalommal sikerült győznünk. Ezt mindenképpen jónak értékelem – emelte ki Szőke Balázs. – Kulcs volt nálunk, hogy milyen összeállításban tudunk szerepelni. Teljes csapattal csak pár alkalommal tudtunk kiállni. Le a kalappal a fiúk előtt, mert a meghatározott célt, hogy kerüljünk döntőbe, azt teljesítettük. Igaz, a végén volt egy paksi segítségünk, így lett meg a negyedik hely. Maximálisan elégedett vagyok ezzel az eredménnyel annak fényében, hogy sokszor hiányos szerkezettel játszottunk. Folyamatosan játszottak néhányan a felnőttcsapatban is, nehéz volt összekoordinálni, hiszen volt, hogy kellett kérnem egy-két játékost. Ebben Dalibor Damjanovic teljesen partner volt, ezúton is köszönöm neki, hogy engedte őket játszani.

– Miben látja az előrelépést idén a tavalyi szezonhoz képest?

– A tavalyi évben is hasonló cipőben jártunk, hogy a rendelkezésre álló keret nem mindig volt teljes, de idén ezt jobban koordináltuk. Azt gondolom, hogy az elmúlt esztendőben a teljes csapattal a döntőben kellett volna szerepelnünk, ami ugye nem jött össze. Idén erre jobban fel tudtunk készülni és sikerült is bejutnunk.

– Mit vár a május végi országos döntő meccseitől, melyeket a Cegléd ellen kezdik majd?

– Három mérkőzés vár ránk, ahol az elsőt behúzva már elődöntőbe juthat a csapat, majd onnan tovább a döntőbe. A célunk nem is lehetne más, szeretnénk megnyerni. Nem lehet egy ilyen sorozatra úgy készülni, hogy elég a részvétel. A céljaink merészek, de a május végi döntőnél meglátjuk, hogy milyen keret áll a rendelkezésünkre. Ha a csillagok jól állnak, akkor az országos döntőben nagyon fontos feladatuk lesz a fiúknak.

– Mire a legbüszkébb idén?

– Volt olyan, amikor nagycsapatban is érdekelt fiatalok közül csak az Antalics Dani állt rendelkezésünkre a DEAC ellen, például hazai pályán. Az egy nagyszerű és fontos győzelem volt. Ezen túl úgy érzem, hogy több játékosunk is jelentős fejlődésen ment keresztül. Utánpótlásban soha nem elégedhetünk meg, de úgy érzem, hogy mindenki fejlődik és rendben vagyunk. Aztán hogy mit hoz a jövő, azt majd meglátjuk.

A Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság országos döntője május 24-én pénteken kezdődik. A Filipovics Gordan és Szőke Balázs edzőpáros általt vezetett fiatalok a Ceglédi KE ellen kezdik meg az országos döntő küzdelmeit pénteken 15 óra 30 perckor Pécsen. Az U20-as gárda korábbi célkitűzése egy esetleges éremszerzés volt, ám sajnos több hiányzó lesz a hétvégi keretben. Antalics Dániel térdműtétje után még a rehabilitáción dolgozik, Szőke Bálint a Szeged elleni playout meccsen szenvedett combizomsérülést, melyből még nem épült fel. Megsérült továbbá Óliás Gergő, aki egy remek, 24 pontos teljesítménnyel zárta az U20-as alapszakaszt a Szolnok ellen.