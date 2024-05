A K&H Bank komoly múltra tekint vissza, hiszen 1987. január 1-jén jött létre Kereskedelmi és Hitelbank néven és jelenleg 195 fiókkal rendelkezik. A tradicionális pénzintézet és a Nemzeti Kézilabda Akadémia közötti együttműködés előremutató és remélhetően kölcsönös előnyöket biztosít.

Az együttműködés alapötlete a K&H Pénzügyi kultúra fejlesztését támogató törekvésein és a NEKA működési filozófiáján alapul. A NEKA nem csak a sport tehetségek fejlesztésével és módszertani központként történő működésével, hanem a hallgatóik „felnőtt életre” való felkészítésével is foglalkozik. A K&H ezen törekvéseiben segíti a NEKA-t, a munkavállalóik és hallgatóik pénzügyi tudatosságának fejlesztésén túl, a számukra nyújtott kedvező pénzügyi szolgáltatásokkal. Az együttműködés részeként a NEKA kedvezményesen biztosítja az egészségfelmérésre szakosodott részlegének használatát a bank kiemelt privátbanki és privátbanki ügyfelei részére.

– Örülök, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk a K&H Bankkal, úgy gondolom, több szempontból is gyümölcsöző lesz ez a kapcsolat mindkét fél számára. Az, hogy lehetőséget biztosítunk a Nemzeti Kézilabda Akadémián a pénzügyi tudatosságot erősítő előadások megtartására, jól illik a „Teljes embert nevelünk” filozófiához, hiszen a mindennapokban szükséges és hasznosítható információkhoz jutnak a fiatalok, illetve a sportolás melletti vagy utáni pályaválasztásban is segítséget nyújthat a pénzügyi terület megismerése. Célunk egy fenntartható akadémia működtetése, ehhez olyan támogatókra van szükségünk, akik segítik a munkánkat. A NEKA létesítményeiben számos rendezvénynek, továbbképzésnek biztosítunk helyszínt, a K&H Bank munkatársai korábban is jártak már nálunk, és reményeink szerint a jövőben is visszatérő vendégként üdvözölhetjük őket – mondta a szerződéskötés után Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezetője.