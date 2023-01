– Januárban már nincs türelmi időszak, így a szombati parkolás nem ingyenes, amíg a kártyát nem érvényesítjük, erre mindenképp figyelni kell – mondta el Máyerné Bocska Ágnes, a kaposvári Tourinform iroda vezetője. Hozzátette: mostanáig a kártyatulajdonosok fele érvényesítette a kártyáját a Fő utcai irodájukban a Dorottya-házban. – Az érvényesítéshez szükség van a lakcímkártyára, a Kaposvár kártyára, illetve a forgalmi engedélyre is abban az esetben, ha a szombati ingyenes parkolást szeretné igényelni a kártyatulajdonos – sorolta Máyerné Bocska Ágnes. – A nem állandó kaposvári lakcímmel rendelkező, nappali tagozatos diákok esetében iskolalátogatási igazolás is szükséges. Megjegyezte: a kártya érvényesítés díja nem emelkedett, idén is 635 forint, 14 év alatt és a nyugdíjasoknak 320 forint. Új Kaposvár kártya igénylése 1270 forint, míg a diákoknak és a nyugdíjasoknak 635 forint.

A családtagok egymásnak is meghosszabbíthatják a Kaposvár kártyát a szükséges dokumentumok bemutatásával. Arra számítanak, hogy sokan januárban érvényesítenek majd. – A kártyatulajdonosok száma évről évre emelkedik, jelenleg 19 ezren vannak, a kedvezmények közül a parkolási- és színházjegyre, a fürdőbelépőre, valamint a buszbérletre vonatkozó a legnépszerűbb – mondta el Máyerné Bocska Ágnes. Hozzátette: jelenleg félszáz vállalkozás, szolgáltató nyújt 5–10 százalékos kedvezményt a kártyatulajdonosoknak.

Fotó: Lang Róbert