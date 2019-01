A könyvesboltban csak „Moldovásnak” hívták

A hetvenes évek eleje óta gyűjti és olvassa Moldova György könyveit egy mezőcsokonyai férfi. Németh László az elmúlt ötven évben az író összes kötetét beszerezte, a legutolsót éppen karácsony előtt vásárolta meg.

Moldova György Ferencvárosi koktél című könyvét olvasta először Németh László, a humoros írás azonnal elnyerte tetszését és úgy döntött, hogy az író minden alkotását megvásárolja majd. A mezőcsokonyai férfi a pécsi vásárból is szerzett be könyvet, de Szombathelyre is elutazott egy-egy példányért.

– A kaposvári könyvesboltban csak úgy hívtak az eladók, hogy a „Moldovás” – emlékezett vissza Németh László. – Más könyvet is gyűjtöttem, de úgy éreztem, hogy Moldovát meg kell venni, mert mindenről ír, magyarul, érthetően fogalmaz és óriási a humora. A vasutasoktól a bányászokig, az Ormánság helyzetétől a miskolci gondokig, több mindent papírra vetett. Csodálatos, ahogyan fogalmaz, ez nekem nagyon tetszik. Jól bemutatja az emberi sorosokat a szegényektől a gazdagokig egyaránt.

– Mindegyik kötetét megvásároltam már – folytatta Németh László. – Összesen 129 könyvem van Moldovától. Egyetlen alkalommal, Kaposvárom találkoztam vele valamikor a kétezres évek elején, az Ég a Duna! című könyvemet dedikálta is. Néhány szólt váltottunk, azt kérdeztem meg tőle, hogyan tudnám beszerezni a hiányzó könyveit és rendszerezni azokat. Ő tanácsolta, hogy az Országos Széchényi Könyvtártól kérjem el a bibliográfiát és az alapján elindulhatok. El is küldték nekem és így tudom, hogy mindegyik könyve megvan – tette hozzá a mezőcsokonyai férfi.

Németh László egy kisebb könyvtárral rendelkezik, jelenleg mintegy 1100 könyve van. Moldova György írásai mellett Passuth Lászlótól is több művet őriz, de repüléssel kapcsolatos könyvek is díszítik a polcait. A legtöbb kötettől viszont szeretne megválni, pár hónappal ezelőtt ugyanis Kaposvárra költözött, a sok könyvet pedig már nem tudja tárolni. Első körben pénzért adná el könyveit, de ha nem kell senkinek, akkor a mezőcsokonyai iskolának, vagy a megyei könyvtárnak adományozná.