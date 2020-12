Mikulás sapka is került a csurgói gesztenyefákra

A nyáron terítőből készült kabátkákba öltöztették a csurgói fákat, most pedig karácsonyi viseletet kaptak a helyi asszonyoktól.

A nyáron terítőből készült kabátkákat kaptak a sugárúti gesztenyefák, hogy színesebbé varázsolják a csurgói belvárost, miután mintegy 100, kisebb-nagyobb terítőt gyűjtöttek össze a Csokonai Közösségi Ház házban, ezek többségét a karanténidőszak bezártsága alatt horgolták a csurgói hölgyek. A terítők azóta lekerültek a fákról, de az év végi ünnepek közeledtével karácsonyi viseletbe öltöztették a gyerekeknek szánt Tündérlakot, és a fasor adventi naptárrá változott.

– Onnan jött az ötlet, hogy otthon is készítek a kislányomnak adventi naptárat, és ennek nyomán mindennap hoz az angyalka valami pici meglepetést – mondta Márton-Szűcs Brigitta, a csurgói közösség ház vezetője. – Mivel a járvány második hulláma miatt megint bezárkóztunk, ez arra késztetett bennünket, hogy a szabadba költözzünk. Ugyanakkor hasznossá is akartuk tenni magunkat, mert minden évben a december az az időszak, amikor a leglátogatottabb rendezvényeink vannak az adventi koszorúk készítésétől kezdve a karácsonyi vásárig. Ezek a rendezvények most a vírus miatt elmaradnak, de azt gondoltuk, hogy helyette a Sugárutat feldíszítjük.

Huszonnégy óriási gesztenyefát láttak el különböző dekorációkkal, Mikulás-sapkát, bundát, zsákot és csizmát adtak rájuk. Minden naphoz és fához tartozik egy szám, ezek mellé helyeznek ki egy általuk készített dísztárgyat naponta a közösségi ház munkatársai. Fakorongokból hóembert és szarvast, fenyőágból manókat alkotnak meglepetésként.

Érdemes a csurgóiaknak ellátogatni a sugárúti fasorba, mert naponta új dolgokkal találkozhatnak. Ezenkívül üres konzervdobozokból mécseseket készítettek, hogy a családok az esti séták alkalmával együtt gyertyát gyújthassanak, és ezzel hozzájáruljanak a karácsonyi hangulat megteremtéséhez.