Huszti Gábor emlékeztetett, hogy a programsorozat keretében idén Veszprém Megyei Jogú Város vezetésével a Bakony-Balaton régió mutatkozhat be, ismertetheti meg magát és kap lehetőséget arra, hogy gazdag kulturális hagyományait és közösségeit megerősítse és továbbfejlessze. Bár az ország egyik legnépszerűbb régiójáról beszélünk, mégsem árt, ha minél többen megismerik, minél többen akarnak majd idejönni, ezzel is hozzájárulva az itt élők, itt dolgozók életkörülményeinek javításához, a helyi gazdaság megerősödéséhez. Az pedig külön jó hír, hogy nem csak Veszprém városa részesül ebből a dicsőségből, hanem a környező települések a vármegyében, illetve Zalában és Somogyban.

A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím nem csak eseményekkel, hanem fejlesztésekkel is jár, újabb beruházásokkal gazdagodhatott a három vármegye. Tőlünk tizenhárom település (Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonvilágos, Fonyód, Hollád, Kéthely, Marcali, Siófok, Somogyszentpál, Szólád, Vörs) csatlakozott a programsorozathoz, és nyert kulturális és infrastrukturális támogatást közel egymilliárd forint értékben. Hogy csak néhány idei döntést említsek, támogatást nyert a marcali Nemzetek Fesztiválja, a „Siófok55”– és a fonyódi Föld–Víz–Levegő fesztivál, de egyéb kulturális, folk, zenei, képzőművészeti, gasztronómiai, borászati és sport­események is használhatnak fel EKF-forrást. Ezekkel a támogatásokkal tovább tudjuk emelni a balatoni és környékbeli rendezvények színvonalát, s ezzel ismertségünket és elismertségünket is. A minap részt vettem Fonyód városának EKF-hez történő csatlakozásáról szóló sajtótájékoztatón, ahol még inkább egyértelművé vált előttem, ami eddig is nyilvánvaló volt, hogy az ott élők szeretik városukat, mindent megtesznek fejlődéséért, s azért, hogy elégedetten távozhassanak onnan a turisták, vendégek.

Tovább színesítik a somogyi kulturális életet, amiért köszönet jár a városnak. És természetesen köszönet jár a Balatontól távolabb fekvő települések lakóinak is, akik szintén színes programokkal, igazi somogyi vendégszeretettel várják a falunapjaikra és egyéb rendezvényeikre érkezőket. Büszke vagyok rá, hogy néhányat mi is tudtunk támogatni, így csak azt tudom javasolni mindenkinek, látogasson el falvainkba ezeken a napokon, legyen részese az Európa Kulturális Fővárosa és a Balaton színvonalas eseményeinek!