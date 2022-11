Alkotások kiterjesztése címmel nyílt tárlat szerdán a MATE Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Intézet szervezésében a Bajcsy Zsilinszky utcai épületben. Szőcs Andrea tanszékvezető, egyetemi docens köszöntötte elsőként a vendégeket, s Szalay Miklós docens is részt vett a megnyitón.

A tárlaton festményeken kívül kisplasztikákat és a balatonedericsi papírművészeti szimpóziumon készült műveket is kiállítottak.

Különleges alkotásokat mutattak be a hallgatók.

Fotós: Lang R.

– Két csoportban 15 festő-grafikus szakos hallgató vett részt azon a nyári gyakorlaton, amelyet a kecskeméti alkotóházban rendeztek meg – mondta Ficzek Ferenc docens. – Simonyi Emő festőművészt is meghívtuk a programra, szakmai vezetésével zajlott a rendezvény.

Festmények és kisplasztikák is helyet kaptak a tárlaton.

Fotós: Lang R.

Három modell is részt vett a gyakorlaton, amelynek tematikája az emberi alak festése volt, s az alkotók tojástemperás technikával dolgoztak. Számos látványos mű készült, amelyeket most a kaposvári tárlat látogatói is megtekinthetnek. Ficzek Ferenc hangsúlyozta: a nyári gyakorlatról élmények sokaságával térhettek haza a hallgatók, akik a festészeten kívül Simonyi Emő alkotói munkásságába is betekintést nyertek.