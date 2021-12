Június 21-25. 2021.12.04. 15:10

VOLT Fesztivál 2022: a Muse és a Killers is fellép

A Muse, a Killers, a Sum41, a Bring Me the Horizon és Yungblud is fellép a jövő évi Telekom VOLT Fesztiválon, amelyet 2022. június 21. és 25. között rendeznek meg Sopronban.