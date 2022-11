A tízéves Blue Ivy Carter a nagyanyjával, Tina Knowles-Lawsonnal vett részt a Wearable művészeti gálán Los Angelesben, ahol a kapcsolódó aukción

80 ezer dollárt, nagyjából 33 millió forintot ajánlott egy pár gyémánt fülbevalóért – azt azonban végül 106 ezer dollárért vitték el előle

- számol be róla az Origo.

Blue Ivy egyébként már rutinos licitálónak számít, hisz a Wearable gálán már 2019-ben is részt vett: akkor épp Sidney Poitier fiatalkori festményét akarta megvenni, amely végül Tyler Perryhez került.

Beyoncé és Jay-Z lánya nem feltétlenül a szülei pénzét szórja, hisz a becslések szerint a saját vagyona is 80 millió dollár körül mozog. Már a születése óta szerepel címlapokon (kétnapos korában a világ leghíresebb csecsemőjének nevezte a Time magazin), szülei videoklipjeiben is feltűnt, édesanyjával közös daláért pedig Grammy-díjat is kapott.