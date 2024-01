Tenisz 1 órája

Valkusz Máté: Nyerhettem volna, ezért fáj a vereség

Két magyar játékos is búcsúzott az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Fucsovics Márton és Valkusz Máté is megnyerte az első játszmát a maga találkozóján, de végül egyiküknek sem jött össze a bravúr. Ráadásul Fucsovicsot láthatóan egy sérülés is hátráltatta, így kérdéses, hogy vállalni tudja-e a párost Marozsán Fábián oldalán. Valkusz Máté amiatt kesereg, hogy kis szerencsével akár nyerhetett is volna.

Fucsovics Márton a bolgár Grigor Dimitrov ellen játszik az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában Melbourne-ben Forrás: MTI Fotó: Mast Irham

Fucsovics Márton a tizenharmadik kiemelt bolgár Grigor Dimitrov, míg az élete első Grand Slam-főtáblás meccsén pályára lépő Valkusz Máté az ausztrál Max Purcell ellen játszott. A két magyar játékos közül a rutinosabb Fucsovicsnak volt nehezebb dolga a korábbi ATP-világbajnok ellen, ráadásul csípősérülésével is meg kellett küzdenie a meccsen.

Fucsovics szenvedett Bár Fucsovics visszalépett a múlt heti, adelaide-i tornától, néhány napig nem edzett, és pihentette csípősérülését, világranglistán 70. magyar játékos ennek ellenére sem számíthatott könnyű rajtra Melbourne-ben a bolgár Grigor Dimitrov ellen – írta meg az Origó. A magyar teniszezővel már a mérkőzése megkezdése előtt el kellett beszélgetnie a székbírónak, ugyanis a játékos sapkáján és pólóján több szponzori logó volt, mint amennyit a tornaszabályzat megenged. A meccset átöltözés nélkül kezdte el Fucsovics, s később kapott egy, a torna logójával ellátott fejfedőt. Ezt leszámítva kiválóan kezdődött a mérkőzés a 31 éves nyíregyházi teniszező számára, rögtön brékelt, majd a játszma hajrájában újra elvette Dimitrov adogatását. 5:2-nél ugyan még nem sikerült, 5:4-nél viszont kiszerválta a szettet a magyar játékos, így előnybe került Dimitrov ellen – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A folytatásban a bolgár magára talált, és Fucsovics eközben láthatóan szenvedett a csípősérülésével és a meleget is rosszul tűrte, s végül négy szettben szenvedett vereséget, és a meccsvégi állapotát látva kérdéses, hogy vállalja-e párosban a játékot Marozsán Fábián oldalán. Fájó vereség, biztató jövő A 25 éves Valkusz Máté – aki 214. a világranglistán – azok után, hogy korábban egyetlen meccset sem nyert Grand Slam-kvalifikációban, Melbourne-ben felküzdötte magát 128-as főtáblára. Ott első ellenfele a hazai pályán szereplő Max Purcell volt, aki 45. az ATP-rangsorban. A magyar teniszező nagyszerűen kezdett, magabiztos játékkal lepte meg a nála több mint százötven hellyel magasabban jegyzett Purcellt, és 6:3-ra megnyerte az első játszmát. Sőt, a második szettben is brékelőnybe került, de az ausztrál azonnal visszazárkózott, majd végül tie breakben kiegyenlített. Sajnos a meccs végén is a hazai szurkolók örülhettek: Valkusz ugyan hat meccslabdát is hárított, de harmadik nekifutásra, 6:5-nél Purcell már kiszerválta a mérkőzést – írta meg a Magyar Nemzet. Fáj a vereség, mert úgy érzem, hogy ez a meccs nyerhető volt. Nem tudtam olyan felszabadultan teniszezni, ahogy elképzeltem. Rengeteg hibát ütöttem annak ellenére, hogy szett- és brékelőnyöm volt. Fizikailag elfáradtam, a lábam nem vitt, a negyedik szett végére már kis görcs is jelentkezett – nyilatkozta a mérkőzés után Valkusz Máté, majd köszönetet mondott a magyar szurkolóknak. Nagyon nagy élmény volt egy ausztrál ellen játszani, rengeteg néző volt, köztük magyarok is, köszönöm nekik a szurkolást. Csalódott vagyok egy kicsit, de nagy önbizalmat ad a jövőre nézve, hogy azért van keresnivalóm. Megszorongatni a 45.-et a világon azért nem kispálya – fogalmazott a magyar játékos, aki életében először játszott egyéni meccset ilyen nagy stadionban. Australian Open, 1. forduló Férfi egyes Dimitrov (bolgár, 13.)–Fucsovics (magyar) 4:6, 6:3, 7:6, 6:2

