A mostani sajtótájékoztató politikai alapszabályt tör meg, mert általában a vesztesek szoktak sajtótájékoztatót tartani

– kezdte mai nemzetközi sajtótájékoztatóját a miniszterelnök. Az Orbán Viktor által vezetett pártszövetség a hétvégén újabb kétharmados választási győzelmet aratott, és a kormányfő úgy érzi, hogy az a helyes, ha rendelkezésre áll a sajtó munkatársai számára. Orbán Viktor megköszönte az állampolgároknak a kitüntető bizalmat – olvasható a Magyar Nemzet tudósításában.

Elmondta,

minden idők legjobb választási eredményét érte el a Fidesz, amely történelmi sikernek is tekinthető,

mandátumban ez a parlamenti helyek több mint kétharmadát jelenti. A kormányfő szerint három tényezőnek köszönhető a győzelem,

az első, hogy a magyarok békét akarnak és arra szavaztak, aki nagyobb garanciát jelent ebből a szempontból.

Emlékeztetett, a békemissziót már a háború előtt megkezdte a kormány február elején, amikor a miniszterelnök Moszkvába utazott tárgyalni. Évértékelője után most is hangsúlyozta, hogy hazánknak háború esetén ragaszkodnia kell a békéhez.

– Magyarország egy sikeres ország, Európa két legsikeresebb országát ma úgy hívják, hogy Lengyelország és Magyarország

– szögezte le a miniszterelnök a választási győzelem második okaként. – Magas gazdasági növekedés, alacsony munkanélküliség és számos családtámogatás jellemzi ezt a két országot, valamint a legnagyobb adócsökkentés is ezekben az országokban van – sorolta.

Harmadik körülményként említette Orbán Viktor a baloldal kudarca kapcsán, hogy

a baloldal elvtelenül, csak a hatalomért állt össze,

ezért magában csak „hatalomért koalíciónak” nevezte őket. Mint mondta,

ez tiszteletlenség a választókkal szemben.

– Nem érdekelte őket a múlt, a programok, az eszmék, csak az érdekelte őket, hogy hogyan lehet megnyerni a választást, ami a választók szempontjából csak lenézésnek, tiszteletlenségnek értékelhető – fogalmazott.

– A választás az emberekről szól, aki ezt elfelejti és csak a hideg számítás és sértegetés a programja, nem lehet más a vége, csak bukás – véli Orbán Viktor.

Szerinte

a Fidesz ezzel szemben a szív és szenvedély programját képviselte.

Emlékeztetett, hogy a legsúlyosabb lenézése a választóknak az volt, amikor el is ismerték, hogy a hatalomért még az is megengedhető, hogy a fasiszták és kommunisták is beálljanak mögéjük.

– A választásokon győztes pártoknak a víziója változatlan, abban hiszünk, hogy egész Európában reneszánsza lesz világértelmezésüknek

– jelentette ki.

„Ez a mi világértelmezésünk”

Orbán Viktor elmondta, hogy megerősítjük a szövetségeinket. – Továbbra is tagjai szeretnénk lenni az Európai Uniónak, és részt vettünk a jövőjéről szóló vitában – emelte ki. Hozzátette:

megerősítjük a NATO-tagságunkat és tagjai vagyunk és jóval erősebb hadsereget kell építenünk, ezzel a szövetségeseink is nyernek.

A miniszterelnök kiemelte, hogy az első a helyen a béke áll, és minden befolyásunkat azért vetjük latba, hogy tűzszünet legyen. – Ezután egy európai békekonferenciának kell következnie – jelentette ki.

A kormány második legfontosabb célja a családok védelme. – Kibontakozóban van egy gazdasági válság Európában, az Oroszországra kivetett szankciórendszernek pedig meg fogjuk fizeti az árát. Tettünk javaslatot a magas energiaárak mérséklésére – fogalmazott a miniszterelnök.

Mint mondta, brüsszeli intézkedésre van szükség, az adminisztratív előírásokat pedig fel kell függeszteni: ilyen az ETS-rendszer, ami egy speciális bonyolult megadóztatása a fosszilis energiáknak.

Fel kell függeszteni azt a szabályozást, ami a villamos energia árát összekapcsolja a gáz árával. – Nyilván aki ismeri a területet, tudja miről van szó – mondta Orbán Viktor, aki a harmadik lépésnek azt látja, hogy

föl kell függeszteni azt az előírást is, hogy kötelező bio-üzemanyagot bekeverni az üzemanyagba, mert ez növeli az üzemanyag árát.

Orbán Viktor kifejtette, hogy tegnap beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is telefonon. Utalt arra, hogy határvilág vagyunk, van 1956-os tapasztalatunk, a megszállás pedig nem ritka dolog nálunk, lehet, hogy megelőzzük a lengyeleket a hosszú megszállások tekintetében, ezért

azt javasolta Putyinnak, hogy azonnal hirdessen tűzszünetet és jöjjenek Budapestre az ukrán elnökkel, a francia elnökkel és a német kancellárral tárgyalni.

– Biztosan többeket foglalkoztatta az a kérdés, hogy miért hajlíthatatlan a béke képviseletében a magyar kormány – jelezte Orbán Viktor. Elmondta, hogy

200 ezer határon túli magyarért is felelőssége van a kormánynak, ehhez pedig béke és tűzszünet kell.

Egy újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő azt mondta, meg kell várni a francia választást, ami az európai erőviszonyok szempontjából nagyon fontos lett, utána kell leülni néhány országgal, akikkel korábban már megkezdték a kapcsolat kiépítését.

Orbán Viktor arra felvetésre, hogy kevesen gratuláltak neki, elmondta, aki fontos volt számára, az mind gratulált neki. A keleti irányba haladással kapcsolatban a kormányfő elmondta, a keleti országokból is sokan gratuláltak, mint mondta „megvannak nekünk a barátaink”.

A kormányfő nevetségesnek tartja, hogy egy uniós és NATO tagországot el lehetne szigetelni.

A miniszterelnök elmondta, a választók összetétele nem az ő asztala, hanem az elemzők terepe, ő két dologban hisz, az egyik, hogy a választás szenvedély kérdése, a másik, hogy az igazsághoz mi a viszonya az embernek. Elmondta, ők mindig el szokták mondani a választóknak az igazat és a fennálló dilemmákat, ez pedig segít, jobban, mint bármilyen elemzés.

Azzal kapcsolatban, hogy a baloldal a kormányzati családtámogatások, vagy épp a rezsicsökkentés létjogosultságát megkérdőjelezte, Orbán Viktor idézte az Aranycsapat tagját, Buzánszky Jenőt:

a győztes azt mond, ami akar, a vesztes mondhat, amit akar.

– Nem okoz nehézséget rubelben fizetni a magyaroknak, ha Oroszország ezt kéri, így teszünk – reagált egy újabb kérdésre a kormányfő.

Orbán Viktor a Reuters kérdésére arról is beszélt, hogy

2008-ban eldőlt, hogy a grúzokat és ukránokat nem akarja felvenni a NATO.

Ekkor értette meg, hogy hosszú ideig ezek az erőviszonyok lesznek Európában és vette fel a kapcsolatot az orosz elnökkel, tudván, hogy ki kell alakítani az erőviszonyoknak megfelelő kapcsolatot az oroszokkal.

Nem tudja megítélni, miként alakulnak a dolgok a háború után, ha eljön az ideje, új politikát alakítunk majd ki Oroszországgal – fejtette ki Orbán Viktor. – Egyelőre nem lehet megjósolni, hogy ilyen helyzet áll majd fenn a háború után – tette hozzá.

A baloldal sms-kampányával kapcsolatban a kormányfő úgy fogalmazott, hogy Magyarország legnagyobb választási csalása volt az, amit a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat segítségével végrehajtottak.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az ember adatait, ha azokat nem adott meg másoknak, akkor azokat nem lehet használni.

– Nem lehet a magyar választók adatait kivinni külföldre és nem lehet kampánycélra használni

– jelentette ki Orbán.

Szerinte ezt ki kell vizsgálni.

Paks II. késéssel, de megépülhet

Paks II. kapcsán azt mondta, hogy az unióban jelenthet majd problémát, nem Oroszországban. – Ahol nem sért magyar létérdeket, ott elfogadjuk mások álláspontját – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy

a nukleáris energia köre nem szerepel semmilyen javaslatban, ezért szerinte a Paks II. beruházás folytatódhat.

Orbán Viktor kijelentette: ennek geopolitikai jelentősége is van mert ha ezek a támadások nem lettek volna, akkor 2023-ban már üzemelne, és könnyedén fogadtuk volna ezt az energiaválságot. Reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy ha megépül, akkor sokkal nagyobb biztonságban lesz Magyarország energia szempontjából.

Az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban kifejtette, hogy

a háború egy agresszió, a civileket meg kell védeni, az atrocitásokat pedig ki kell vizsgálni.

A Magyar Nemzet kérdésére a miniszterelnök arról beszélt, kétfajta alkatú ember van, az örök tanárok és örök diákok. Számára az okoz örömöt, ha tanulhat, figyel és próbálja megérteni a dolgokat. Mint mondta, nem az a dolga, hogy egyes szakkérdéseket megértsen, hanem szintetizálnia kell a dolgokat, amihez tanulás szükséges.

– Vesztettem választást eleget, 16 évet voltam ellenzékben, így megértem, hogy nehéz ilyenkor mit kezdeni a vereséggel

– fogalmazott. Kívánja, hogy az ellenzék kiértékelje az eredményeket, mert a parlamentben is szükség van a másik oldal hangjaira és álláspontjaira. – Mindannyiunk érdeke lenne, ha magas színvonalú, okos, értelmes viták lennének a magyar politikában a jövőben – mondta.

Szintén lapunk érdeklődött az iránt, hogy mit gondol a miniszterelnök arról, hogy a baloldal ugyanazt a politikát tervezi folytatni a jövőben is, illetve mit gondol a Jobbik bukásáról. Orbán Viktor elmondta,

vannak lépések, amiket a politikusok lehet, hogy jó húzásnak gondolnak, de a választók részéről tiszteletlenségnek számít.

– Ennek előbb vagy utóbb meg kell fizetniük az árát – tette hozzá.

Az oroszokkal szemben állunk egymással jelenleg, ahogyan ezt Putyin is leszögezte a miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésében. Orbán Viktor elmondta, ők is tudják, hogy felépítettek egy jó kapcsolati rendszert, ami épp most törik szét. – Lehet, hogy a nyugati nyomás olyan erejű lesz, hogy ebből nem marad semmi és ezzel mindkét fél tisztában van – árulta el. A kormányfő szerint

egyetlen dolog biztos, hogy Oroszország lesz, és Magyarország is lesz, ezzel kell együtt élni, eziránt a helyzet iránt van felelősségünk.

Amíg lehet, védik a magyar családokat

– Az ember nem vár elismerést, bár jól esne – jegyezte meg Orbán Viktor és emlékeztetett,

a választási időszakban, 2021 októbere után lecsökkent a költségvetési hiány, mert úgy látták, hogy Magyarország költségvetése ezt követeli meg, továbbá az államadósságot is lecsökkentették.

– Ez nagyon ritka egy választások előtt álló kormánynál – hívta fel a figyelmet. – Felelős kormány vagyunk, amely az ország pénzügyi stabilitását rendkívül fontosnak tartja – szögezte le, hozzátéve:

mindent meg fog tenni azért, hogy ameddig csak lehet, megvédje a negatív gazdasági hatásoktól a magyar családokat.

Orbán Viktor kiemelte, hogy európai uniós kérdésekben a legfontosabb dolog, hogy Magyarország szövetségét meg kell erősíteni Lengyelországgal. Hangsúlyozta, hogy

a lengyelekkel kölcsönös védelmi szövetségben vagyunk, ami egy stratégiai kérdés akkor is, ha külpolitikai kérdésekben eltérnek egymástól az álláspontjaink, mert az unión belüli önvédelem kérdése a legfontosabb.

A kormányfő az uniós újjáépítési alapból kapott pénzekről kifejtette, hogy azokat vissza lehet venni, ha valaki szabálytalanul költi el az összeget, de mi még semmit nem kaptunk. Utalt az EU levelére is, amiben szerinte bármi is van,

Magyarország nem fog fegyvereket szállítani Ukrajnába, illetve sem a gázzal kapcsolatban, sem a genderügyben nem fogunk engedni.

Egyéb kérdésekben pedig szerinte már megállapodtak.

A lengyel elnök háborúval kapcsolatos számonkérésével kapcsolatban kifejtette, hogy

a magyar morális álláspont a korrektség: bennünket az elmúlt 12 évben nem csaptak be az oroszok és mi sem őket.

– A háborús bűnösség ügyében pedig vizsgálatokat szeretnénk – hangsúlyozta. Kijelentette: a Hágai Bíróság joghatóságát Oroszország és az Egyesült Államok nem ismerte el, innen kell nézni a világot.

A Városliget-projekt felfüggesztett elemeivel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, úgy alkották meg a terveket, hogy bármikor folytathatók legyenek.

Egy újságíró arról kérdezte, mi történik, ha összeomlik Ukrajna, segítünk-e fegyveresen megvédeni az ott élő magyarokat. Orbán Viktor elmondta, NATO döntés nélkül nem lépünk semmit a háború ügyében.

Aki el akar menni Magyarországról, annak a miniszterelnök azt üzeni, hogy innen csak rosszabb helyre lehet menni.

Orbán Viktor felidézte, hogy amikor 16 évig ellenzékben volt, Ő is maradt, mindegy, ki volt a miniszterelnök.

Szerinte mindenkinek van felelőssége van a nemzeti újraegyesítésben, a népszavazás témáját egy nemzetegyesítő kérdésnek tekintette, hiszen mint mondta, többen szavaztak nem-mel, mint ahányan támogatták a Fidesz-KDNP listáját. A differencia egyébként nagyjából félmillió szavazat a népszavazás javára. – Meg kell próbálni a kétharmados többségnél nagyobb összefogást megvalósítani – fejezte ki reményét a kormányfő.

Ahogy fogalmazott, kellene hazánkban a békés egyet nem értés kultúrája, de a magyarok vehemens nép, így ez egyelőre nem valósult meg.

– Jó lenne, ha egyszer majd olyan választásra is készülhetnének, amely nem sorsdöntő, csak egy sima választás

– fogalmazott. Ehhez lehet, hogy kell még nyerni pár választást, de szerinte el fogunk jutni ide.

Fő cél a stabilitás megőrzése

– Az új kormányzat főbb célkitűzései között szerepel a pénzügyi stabilitás megőrzése, valamint, hogy a magyar gazdasági növekedés meghaladja az Európai Unió átlagát

– mondta a kormányfő a kormány jövőbeli, főbb prioritásai kapcsán. Vagyis folytatódik az a politika a jövőben, amire az emberek április 3-án leadták a voksukat. – Ha valaki átveri a választókat, azt nem felejtik el amíg élnek, az emberek döntése mellett ezért ki kell tartani – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy hisz-e a nemzetállam reneszánszában Ukrajnával kapcsolatban, Orbán Viktor kijelentette: Ukrajna létezik. Szerinte természetes az, hogy az ukránok védik a hazájukat és keményen harcolnak. Őt nem lepte meg, hogy az ukrán ellenállás relatíve sikeres, hiszen mindig azt gondolta, hogy az ukránok jó katonák. Az ott maradt 50 ezer magyarral kapcsolatban kifejtette, hogy

a magyarokat korábban sokat bántották Ukrajnában, ami beárnyékolta a magyar-ukrán viszonyt, de egy intelligens keresztény ország ezzel nem hozakodik elő egy ilyen helyzetben.

Orbán Viktor szerint ennek nem most van itt az ideje. Szerinte a háború előtti bánásmód és a háború sok magyart „áttol” hozzánk, de ez nagy veszteség Ukrajnának, Magyarországnak és a világnak is.

Jabab Péter azon kijelentésével kapcsolatban, hogy a gazdasági nehézségek miatt adott időben átvenné a kormányzást, Orbán Viktor kijelentette: az jutott eszébe,

jó, hogy a humor része a magyar politikának.

Fenntartanák a benzinárstopot

A benzinárstoppal kapcsolatban azt mondta, az árkorlátozó intézkedéseket fenntartják addig az időpontig, amíg meghatározták, de

tovább is szeretnék fenntartani, erről már tárgyalnak a MOL-lal és a kereskedőkkel is.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy addig szeretné fenntartani az árstopot, amíg az infláció ilyen magas lesz. A miniszterelnök hozzátette, hogy a rezsicsökkentést is szeretné fenntartani, ez a gazdaság növekedésének mértékétől függ, hogy tartható lesz-e.

Szijjártó Péter külügyminiszter marad, ha szeretne, a kormányfő szeretné, ha így lenne a következő kormányban is. A külügyminisztériumot ért informatikai támadással kapcsolatban elmondta, hogy az összes minisztérium informatikai rendszere folyamatos támadás alatt áll, de kegyelmet nem kér senkitől, aki megtámad bennünket, annak nem panaszkodik, hanem megvédi a saját területünket.

Azzal kapcsolatban, hogy a jogállamisági eljárás elindítása politikai motivációból történt-e, elmondta, legyünk óvatosak, meg kell várni az eljárás indoklását. Ugyanakkor megjegyezte,

a brüsszeli döntések nagy része sokszor politikailag motivált az európai baloldal részéről, segítve a magyarországi elvtársaikat.

A sopánkodás azonban nem a miniszterelnök kenyere, meg kell magunkat erősíteni, „nem leszünk jámbor lúzerek” – fogalmazott.

A kormány minden olyan választás után is jelentős átalakításokon esett át, melyeket a Fidesz-KDNP nyert meg. Orbán Viktor elmondta, hogy mérlegelni kell azt, milyen nagyobb kérdések várnak ránk, milyen kormányzati szerkezetre, hol, és milyen emberekre van szükség.

– Éppen ezért nem lesz gyors a kormányalakítás, május végénél hamarabb nem fog tudni lezárulni – mondta el.

Az orosz diplomaták kiutasítását nem tartja okos dolognak, ha lesz rá ok, akkor lépnek, megvédve érdekeinket. – Politikai kampány részeként azonban nem utasítanak ki senkit – szögezte le. Elmondta, nem akarja minősíteni a baloldal vereségét, de a politikában vannak betartandó törvények, az emberek tudják, hogy ki a valódi főnök, ha megsértik őket, annak következményei vannak.

Orbán Viktor elmondta,

néhány támadás fájt neki és méltatlannak tartotta (például amikor Márki-Zay Péter azzal gyanúsította, hogy jó pénzért büszke pedofil is lenne akár), azzal kapcsolatban, hogy a győzelem elégtételt jelentett-e, elmondta, nem hátrafelé akar nézni, hanem a magyarok előtt álló jövővel szeretne foglalkozni.

– Zelenszkij ukrán elnök rossz szokása, hogy meg akarja mondani mindenkinek, hogy mit csináljon, erről azonban jobb, ha leszokik az ember. Az, hogyha valaki segít és megmondják, hogy ne így segíts, hanem máshogy, ez nem vezet jóra – fejtette ki a kormányfő.

Amit vállaltunk, azt meg kell csinálni, a pedagógusok 10-10 százalékos béremelése a következő három évben meg fog valósulni, ezt biztosan ígéri a kormányfő. Szerinte a tanároknak igazul van abban, hogy keveslik ezt, de ennél többet nem tud mondani, mert minden béremelés a gazdaság teljesítőképességétől függ.

Visszatérhet a kormányba Lázár János

Arra a kérdésre, hogy egyes hírek szerint nyolcszor több pénzt költött a kormánypárt, mint az ellenzéki szövetség, a kormányfő elmondta, hogy a magyar törvények szerint ez nem lehetséges, az ÁSZ pedig költségvetést készít a pártok költései alapján minden választás után, amiből kiderülnek majd a végleges számok.

Lázár János kormányba való visszatérésével kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy nem lehetetlen, mint ahogy az sem, hogy a politikus elképzeléseit is megvalósítják (Lázár korábban támadta a hazánkban boltokat működtető nyugati élelmiszerláncokat, mondván, hogy Magyarországon silányabb minőségű termékeket próbálnak eladni, mint nyugaton).

Orbán Viktor az uniós pénzekkel kapcsolatban kiemelte, hogy a Magyarországnak járó összeg hiánytalanul érkezik, 2021-ben rekordösszegű pénzt kaptunk. Kiemelte ugyanakkor, hogy az RFF, vagyis a Covid járvány miatt létrehozott alapból – amit hazánk elsősorban a déli államok miatt támogatott – nem kaptunk még semmit. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország előfinanszírozta azokat a programokat, amiket ebből finanszíroznak majd, de ez a versenyt torzítja. Hozzátette viszont, hogy rendelkezésére állnak más források, az export magas, a gazdaság jól működik.

Orbán Viktor a lengyelekkel ápolt kapcsolatokról kifejtette, hogy azokat a háború nehezíti, mert a külpolitikai álláspontok különbözőek. Kiemelte, hogy az egyik legfontosabb a légtérzár kérdése; a lengyelek ugyanis szeretnék ezt felállítani, a magyarok viszont nem. Mi nem szeretnénk, hogy lelőjék az orosz gépeket, hiszen ez azt jelenti, hogy légiháborút kezdeményezett a NATO Oroszországgal.

Elmondta azt is, hogy

a lengyelek ki akarják terjeszteni a szankciókat a gázra és a kőolajra, és ezt azért tudják képviselni, mert Lengyelországnak van tengere, ahol tudják fogadni az amerikai tankerhajókat az ottani cseppfolyós gázszállítmányokkal, nekünk viszont nincs ilyen lehetőségünk.

– Mi csak csöveken keresztül tudunk hozzájutni a gázhoz – hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor kijelentette: a lengyel-magyar és a visegrádi négyek szövetsége nem geopolitikai együttműködés, hanem az unióban szeretnének közösen együttműködni, ez a lehetőség pedig a továbbiakban is fennáll.

A miniszterelnök arra a kérdésre, hogy az orosz energiahordozóktól való függést tudjuk-e csökkenteni, elmondta:

ha megépül Paks 2, akkor 2030 környékén 10%-ra szorulhat vissza Magyarország oroszországi gázigénye.

Soha nem szavaztak még ennyien egy irányba népszavazáson

A népszavazás eredményét, Orbán Viktor úgy értékelte, hogy nagyszerű eredményt értek el.

– Soha semmikor nem szavaztak még ennyien Magyarországon egy irányba, ez egyértelmű politikai kötelezettséget jelent

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Hogy megfontolják-e a gyermekvédelmi törvény tartalmának módosítását, azzal kapcsolatban kifejtette, soha ennyien még nem értettek egyet valamiben a magyarok közül, ezt mindenkinek tiszteletben kell tartani.

– A gáz esetében most nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül, hanem, hogy van-e – jelentette ki Orbán Viktor. Szerinte a piacon nem lesz elegendő gáz, csak akinek van erre vonatkozó hosszú távú szerződése.

A választás budapesti eredményei kapcsán elmondta,

a fővárosban is jelentősen megerősödött a Fidesz, ezt kell figyelembe venni, így a budapesti teljesítményt pozitívnak értékeli.

Másik kérdésre válaszolva elmondta, lehetséges, hogy az orosz-ukrán konfliktus a Kínával való kapcsolatra is ki fog terjedni, jó lenne azonban az európai országoknak megfelelő kapcsolatot kialakítani velük.

Elmondta, folytatni fogja a kulturális offenzívát,

a Liget-projekt például az egész nyugati világ legnagyobb kulturális programja.

Arról is beszélt, Magyarországon az antiszemitizmusban no-tolerancia érvényesül most és a jövőben is.

Orbán Viktor kijelentette, kizárható, hogy megszorítások lesznek az országban a világban zajló gazdasági válság hatására.

Az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy lesznek-e új adók. Orbán Viktor elmondta, a terheket semmiképpen nem fogják emelni, mert ők az adócsökkentés pártja. – Nem felfelé megyünk, hanem lefelé – fogalmazott. A miniszterelnök viszont, ha az Unió nem tudja megoldani a helyzetet, akkor előfordulhat, hogy erre vonatkozó intézkedést kell hozni.

