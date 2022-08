Németország

Ma már arról szólnak a hírek, hogy az összeomlás szélére kerülhet a német gazdaság, miután elszabadult az infláció. A szakemberek azzal kalkulálnak, hogy a pénzromlás mértéke negyven éves (negatív) rekordot dönthet. Sőt, a német áruházak, elsősorban a kertészeti boltok és a barkácsáruházak téli korlátozást terveznek, de néhol akár be is zárhatnak az üzletek egy időre.

Nem javít a közhangulaton, hogy a német politikai elit egymás után fogalmazza meg az abszurd javaslatait. Baden-Württemberg szövetségi tartomány miniszterelnöke, Winfried Kretschmann azt javasolta a németeknek, hogy zuhanyozás helyett nedves ruhával töröljék le magukat az áram- és gáztakarékosság érdekében.

Az elszálló infláció, a látványosan emelkedő energiaárak, a gázadó bevezetése és a gázhiány előrevetített képe miatt nagy a bizonytalanság a németek körében, akik egyre többször vonulnak utcára a német kormányzat energiapolitikája miatt. A napokban a brandenburgi Neuruppin település lakossági gyűlésén alakult ki nagyobb tüntetés, miután Olaf Scholz kancellár felbukkant. „Hazaáruló", „hazug", „takarodj" – skandálták az elégedetlenkedők. De a másik oldal is aktivizálta magát: a szélsőséges Femen ukrán nőjogi szervezet aktivistái zavarták meg Scholz rendezvényét, azt követelve, hogy Németország vezessen be azonnali gázembargót Oroszország irányába.

Ezek után nem meglepő, hogy

egyre több német politikus tartja reálisnak, hogy ősszel és télen jelentős méretű tiltakozásokra kerülhet sor az energiaválság miatt.

Németországban óriási a feszültség, ennek ellenére a kormány nem hajlandó változtatni a politikáján. Szerdán az energiafogyasztás csökkentését célzó szabályokról fogadott el rendeleteket, amelyeknek a rendelkezései erősen érinthetik a mindennapi életet. A többi között

a középületek fűtéséről, az emlékművek kivilágításáról és a boltok utcára nyíló bejáratainak használatáról határoztak meg szabályokat.

A kötelező takarékossági szabályok a közszférát is érintik. Így az első - szeptembertől hatályos - rendeletben rögzítették például, hogy egyáltalán nem szabad fűteni a középületek nem állandó tartózkodásra használt helyiségeit, és csak 19 Celsius fokra szabad felfűteni az állandó használatban lévő helyiségeket.

Rendelkeztek egyebek mellett arról is, hogy a középületekben nem szabad használni a decentralizált – helyi, nem távhőszolgáltatással működő – vízmelegítő berendezéseket, ha működésük elsősorban kézmosásra szolgál. Az új szabályrendszer azt is tartalmazza, hogy a biztonsági és vészvilágítás kivételével tilos az épületek és műemlékek külső megvilágítása.

A kiskereskedelmet érintő teljesen abszurd előírás szerint tilos állandóan nyitva tartani a fűtött üzlethelyiségek ajtóit vagy be- és kijárati rendszereit, ha ez hőveszteséget okoz, kivéve, ha menekülési útvonal részét alkotják. Azt is előírták, hogy este 22 órától reggel 6-ig tilos megvilágítani a reklámfelületeket, kivéve, ha a világításnak közlekedésbiztonsági vagy egyéb biztonsági szerepe is van.

A kormány azt is tervezte, hogy éjszakára a kirakatok kivilágítását is lekapcsoltatják, de a társadalmi nyomás miatt letettek erről.

A második rendelet várhatóan októberben lép életbe. Ebben még durvább előírások lesznek: egyebek mellett kötelezik a gázfűtésű lakóingatlanok tulajdonosait, hogy a következő két évben legalább egyszer ellenőriztessék a fűtést. Az évi 10 gigawattóránál (GWh) többet fogyasztó vállalkozásokat az energiamegtakarítási lehetőségek feltárására és az energiahatékonyság javítására kötelezik.

Olaszország, Franciaország, Belgium, Svájc, Egyesült Államok...

A teljes cikk ITT olvasható.