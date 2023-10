Ebben az áruházban kezdett 25 évvel ezelőtt. Hogyan indult anno a Tesco első vidéki hipermarkete?

450-en közel másfél hónapon keresztül töltöttük fel az üzletet a nyitónapra, amelyre a vásárlók kígyózó sorban várták, hogy bejussanak. Akkoriban 30 kilométeres körzeten belül csak alaptermékeket lehetett beszerezni, így az áruház nyitásakor több mint 7500 vásárló fordult meg az üzletben, akik 40 millió forint is meghaladó értékben pakoltak be kosaraikba. Az 5000 négyzetméter alapterületű boltban összesen mintegy 2,5 kilométeren elnyúló polcokról lehetett válogatni, és 26 kasszánál folyamatosan szolgáltuk ki a vevőket. 10 kollégám 25 éve dolgozik az áruházban, így a vásárlók számos ismerős arccal találkozhatnak mind a mai napig.

25 év nagy idő. Megünnepelték a jeles évfordulót?

Munkatársainkkal és meghívott vendégeinkkel együtt július 18-án régi idők sztorijaival, emlékezetes relikviákkal és születésnapi tortával ünnepeltük a 25 éves működést egy egésznapos jótékonysági eseménybe ágyazva. A Tesco 10 éve dolgozik a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel a rászorulókat támogató élelmiszermentő program kapcsán. A jubileum alkalmából munkatársaink 500 adag paprikás krumplit és kókuszgolyót készítettek el a környékbeli Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány rászorulóinak. Ez is része volt annak az összesen 10 ezer adag ételnek, amit a tescós kollégák a „Jól kifőzzük” rendezvénysorozat keretében országszerte 10 Tesco régióban főztek idén nyáron.

Mi változott az áruház életében az elmúlt két és fél évtizedben?

A legfrissebb változás az üzlet tavaszi megújítása volt összesen közel 400 millió forint értékben. Egymás mellé helyeztük a pékség- és a zöldségrészlegeket, amelyek padlója, világítása és pultjai is megújultak, hogy vásárlóink minden friss terméket egy helyen találjanak meg. Emellett új külsővel várja őket a ruházati terület, és új navigációs táblák segítik a tájékozódást az üzleten belül. Az átalakítások a dolgozói étkezőre, hátsó területekre is kiterjedtek. Ezzel is igyekszünk biztosítani, hogy munkatársaink pihenőidejüket kellemes környezetben tudják eltölteni. A homlokzat új festést és dizájnt kapott, a bevásárlást pedig újonnan telepített önkiszolgáló kasszákkal is könnyebbé tettük.

Van, ami ez idő alatt is változatlan maradt?

25 éve a nyitószlogenünk „Álomáruház álomárakkal” volt. Habár azóta sokat változott a világ, az erős inflációs hatás ellenére most is számos kedvezménnyel támogatjuk vásárlóinkat az olcsó bevásárlásban. Árgarancia programunkban több mint 600 alapvető élelmiszer és háztartási cikk árát tartjuk alacsonyan. Ezek túlnyomó többsége a vásárlói igényeknek megfelelően sajátmárkás termék. Emellett Clubcarddal hetente 20 közkedvelt termék érhető el bombaáron, akár 50 százalékot is meghaladó árengedménnyel. Hetente pedig több mint 1000 termék kapható jelentős árkedvezménnyel a „Clubcarddal olcsóbb” programban. A nyugdíjasok továbbá minden kedden 5% kedvezményt kapnak a vásárlásuk végösszegéből, ha használják hűségkártyájukat.

Mindezeken felül megújult áruházunkban október 12. és november 8. között hetente megújuló kedvezményekkel készülünk, így a héten például 30%-kal olcsóbban szerezhetők be a LEGO játékok. Az október 13-15-i hétvégén pedig kóstoltatásokkal, szerencsekerékkel, azonnali ajándékokkal és helyszíni fellépésekkel várjuk a környékbelieket, akik október 14-én, szombaton 17 órakor Gáspár Lacit láthatják a színpadon.

