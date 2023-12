Milyen feladatokat lát el egy termeléstervező?

A termeléstervező a gyártási folyamatok szakértője, aki a termelési folyamatok hatékony megtervezéséért és irányításáért felelős. Feladatai közé tartozik egyebek mellett a termelési terv kidolgozása és optimalizálása, melynek során meghatározza a termelési mennyiségeket és időzítéseket a különböző termékekre vagy projektekre vonatkozóan. Mindezt a kapacitás és az erőforrások figyelembevételével teszi.

Felelőssége továbbá a készletgazdálkodás, ami magában foglalja a készletszint nyomon követését és a raktárkészlet optimalizálását is, méghozzá annak érdekében, hogy a gyártás során megfeleljenek a keresletnek, és minimalizálja az anyaghiányt vagy esetlegesen a túlkészletet. Fontos feladata ezenkívül a termelési folyamatok napi felügyelete, illetve a termelési adatok rögzítése és jelentése is.

Mindezen kötelességei számos kapcsolattartói tevékenységgel is együtt járnak, beleértve például a cég beszerzési, értékesítői és logisztikai területeivel való kommunikációt. Sőt, a termeléstervező a minőségellenőrzési folyamatokból is kiveszi a részét, azaz segít a termelés hibáinak azonosításában és azok kijavításában, az új technológiák bevezetésében, továbbá a hatékonyságot célzó intézkedések megvalósításában.

Elhelyezkedés termeléstervezőként Hatvanban és környékén

Termeléstervezőként Hatvanban és környékén is adódhat álláslehetőség az elhelyezkedésre, a HatvanAllas.hu kínálatában például épp a napokban jelent meg egy ilyen jellegű hirdetés. Ezenkívül pedig egyéb gyártói és termelői munkakörök is elérhetőek a portálon keresztül, ami miatt mindenképpen érdemes lehet nyomon követnie az álláskínálatot azoknak, akik ezen a területen képzelik el a karrierjüket.

A termeléstervezői pozíciók kapcsán persze változatos követelményekkel találkozhatnak az álláskeresők, amit a munkakör felelősségteljessége indokol. Szükséges lehet például a mérnöki vagy közgazdaságtani felsőfokú képesítés, illetve a gyártói környezetben szerzett tapasztalat is. Emellett mivel jellemzően a cégek nemzetközi környezetben is tevékenykednek, így a tárgyalóképes idegennyelv-tudás (általában angol) szintén az alapvető elvárások listájában kap helyet. Nem beszélve a számítógépes ismeretekről, amibe többek között az MS Office programok és az SAP vállalatirányítási rendszer magabiztos használata is beletartozhat.

Mindemellett projektmenedzsment készségekre is szükség lehet a helytálláshoz, hisz egy termeléstervezőnek képesnek kell lennie több egyidejű projekt hatékony kezelésére és koordinálására. Ebből adódóan fontos a rugalmas gondolkodásmód is, mivel a prioritások könnyen és gyorsan változhatnak a munkavégzés során. Ezenkívül pedig a kiváló kommunikációs képesség sem maradhat ki a sorból, amit a korábban említett kapcsolattartói feladatok tesznek szükségessé. Mindent egybevetve tehát egy kihívást jelentő és a kvalitások széles skáláját igénylő munkakör a termeléstervezői pozíció.