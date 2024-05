Ez a kérdés természetesen függ az egyéni tényezőktől, ahogy az egészségügyi szakemberek ajánlásaitól is. A következőkben azonban sorra vesszük az általános iránymutatásokat, amelyek alapján már elindulhatunk egy egészségtudatos úton nőként.

Miért olyan fontosak a szűrővizsgálatok?

Mint említettük, az egészségügyi szűrések segítségével olyan problémákra lehet rávilágítani, amelyek kezelése és megelőzése csak az időben történő felismeréssel lehetséges. Ez igaz a különböző, kifejezetten női kondíciókra is. A nőgyógyászati szűrések célja a különböző betegségek, például a méhnyakrák vagy az emlőrák korai felismerése és kezelése. Emellett lehetőséget adnak az egészséges reproduktív funkciók monitorozására is, ami különösen hasznos, ha problémáink akadnak ezen a téren.

Most pedig térjünk át arra, hogy az egyes szűrővizsgálatokra milyen gyakran érdemes elmenni az orvosunkhoz!

Méhnyakrákszűrés

A méhnyakrák szűrésére általában a PAP-kenetvizsgálatot, azaz a citológiát alkalmazzák, amely segít azonosítani a méhnyaksejtekben előforduló rendellenességeket, amelyek rákra vagy rák előtti állapotra utalhatnak. Az Amerikai Nőgyógyászati és Szülészeti Kollégium (ACOG) ajánlása szerint a nőknek 21 éves koruktól kezdve rendszeresen kell ilyen vizsgálatra járniuk. Az ideális rendszerességet az egyéni kockázati tényezők és az orvosi ajánlások határozzák meg, de ha semmilyen problémánk nincs, akkor is legalább évente egyszer célszerű elmennünk.

A méhnyakrák korai felismerésére alkalmazott eljárás a HPV-teszt is, amely az emberi papillomavírus jelenlétét vizsgálja a méhnyaksejtekben. Ez a kondíció a méhnyakrák előjele is lehet, ám ekkor még nem alakul ki a daganat, csak a fertőzés áll fenn. Ennek kimutatásával sokkal korábban felismerhető a később nagyobb problémát jelentő betegség. Ezt a harminc év feletti nőknek érdemes kétévente egyszer elvégeztetni.

Mammográfia és emlővizsgálat

Az emlőrák szűrésére általában mammográfiát alkalmaznak: ez egy röntgenképalkotó eljárás, melynek célja a lehetséges daganatok korai felismerése. Magyarországon az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) ajánlásait fogadják el ezen a téren mérvadónak. Eszerint a mammográfia 45-65 év között kétévenként indokolt, 65 év felett pedig évente egyszer ajánlott.

Az emlő önvizsgálatokat - melyek során a nők saját maguk végeznek vizsgálatokat az emlőikben - szintén fontosnak tartják. Az egyszerű, otthon is elvégezhető tapintásos módszer lehetővé teszi, hogy a nők időben észrevegyék az esetleges elváltozásokat vagy gyanús tüneteket, és időben orvoshoz forduljanak.

A menstruációs ciklus követése

A menstruációs ciklus figyelemmel kísérése is fontos, különösen a női reproduktív egészség szempontjából. A rendszeres menstruációs ciklusban beállt változások ugyanis jelezhetnek hormonális problémákat vagy más egészségügyi kondíciókat is. Amennyiben valaki rendszertelen vagy fájdalmas menstruációról számol be, esetleg más rendellenességeket észlel a ciklusában, fontos, hogy konzultáljon az orvosával.

A nőgyógyászati betegségek kockázati tényezői

Az egyéni kockázati tényezők és az egészségügyi előzmények szintén meghatározóak lehetnek abban, hogy milyen gyakran kell a fent említett nőgyógyászati szűrésekre járni. Például: ha valakit korábban diagnosztizálták emlőrákkal vagy más nőgyógyászati betegséggel, az orvos valószínűleg gyakoribb szűrővizsgálatokat fog javasolni.

Az életkor szerepe

Már láthattuk, hogy az életkor szintén befolyásolhatja azt, hogy milyen gyakran kell elmennünk az egyes vizsgálatokra. Általánosan elmondható, hogy az egészséges nőknek 21 éves koruktól kezdve évente kell részt venniük egy általános nőgyógyászati vizsgálaton. Ez magában foglalja a PAP-kenetvizsgálatot és más szűrővizsgálatokat. Az idősebb nőknek, különösen az 40 év feletti korosztálynak, általában gyakrabban kell részt venniük az emlőrák-szűréseken.

Nem csak a szűrővizsgálatok számítanak

Egyértelműen látszik: a nőgyógyászati szűrések rendkívül fontosak a nők egészségének megőrzése szempontjából. Az optimális eredmények elérése érdekében fontos, hogy a szűrővizsgálatokat rendszeresen és időben végeztessük el, mégpedig az egyéni kockázati tényezők és az orvosi ajánlások figyelembevételével.

Ugyanakkor nem elég csak a szűrésekre támaszkodni, az egészséges életmód fenntartása is legalább ugyanennyit számít: a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás is hozzájárulhat a női egészség megőrzéséhez. Emellett fontos kiemelni, hogy ha bármilyen panaszunk vagy problémánk jelentkezik, mihamarabb keressük fel az orvosunkat, így időben megkezdhetjük az esetleges kezeléseket.