Fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy amit ezeken a képeken, illetve videókon látunk, az nem a valóság, és a legtöbb ember számára egyáltalán nem reális cél egy ilyen környezet fenntartása. De mégis miért működnek egyes trükkök a véleményvezéreknél? És mi miért nem tudjuk ugyanezeket a gyakorlatokat követni? Az alábbiakban megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, de hozunk néhány olyan tippet is, amit mi is bármikor bevethetünk, hogy rendezett környezetben élhessük a mindennapjainkat.

5 gyakorlat, ami csak az influenszereknek működik

Tudatosítsuk magunkban: nem velünk van a baj, ha az alábbiakat nem tudjuk fenntartani az otthonunkban.

Tökéletesen minimalista berendezés

Az influenszerek otthonai gyakran minimalista stílusban vannak berendezve, ahol minden tárgy gondosan megválogatott és pontos helye van. Tény, hogy ez a fajta berendezés csodálatosan mutat a képeken, de a valóságban nehéz – vagy inkább lehetetlen – fenntartani. Az emberek többségének szüksége van olyan hétköznapi tárgyakra, amelyek nem feltétlenül illenek a minimalista esztétikába. Ráadásul az élet, a mindennapi használat során összegyűlt emlékek, ajándékok és egyéb személyes tárgyak is helyet követelnek maguknak, ami megnehezíti a teljes minimalizmus kialakítását és fenntartását.

Mindig tiszta és rendezett felületek

Biztosan észrevettük már, hogy az otthonaik mindig ragyognak a tisztaságtól és soha nincs a képek sarkában egy kis rendetlenség vagy bármi, ami ne illene oda. Ez azonban gyakran nem reális a hétköznapi életben, különösen ha nyüzsgő családi életet élünk vagy épp háziállataink is vannak. Gondoljunk csak bele: a gyerekek folyton széthagyják a játékaikat, a macskák miatt a szőrcsomókkal kell küzdenünk, ha pedig épp halaink vannak, akkor az akvárium vizét is tisztán kell tartanunk. Szerencsére egy ro szűrő ebben már sokat segíthet, de ne felejtsük el időnként letörölni az üveget kívülről és portalanítani az akvárium környékét is.

Profi kompozíció és világítás

A közösségi oldalakon megosztott képeik gyakran profi fotósok által készülnek, akik ügyesen használják a világítást és a kompozíciót, hogy a lehető legjobban mutasson az adott tér. De a gyakorlottabb véleményvezérek maguk is rendelkeznek már ilyen gyakorlattal, amivel a hétköznapi ember csak ritkán. Ne feledjük, hogy a fotókon és videókon csak azt mutatják meg nekünk a környezetükből, amit szeretnének láttatni!

Inspiráció

A véleményvezérek gyakran maguk is követnek más véleményvezéreket és folyamatosan inspirálódnak, hogy minél funkcionálisabb és stílusosabb otthonban élhessenek. Ezt a legtöbben már csak azért is így csinálják, mert ez a munkájuk része. Nem mindenkinek van azonban ideje arra, hogy a munkája, a mindennapi teendői és hobbijai mellett a Pinterestet vagy az Instagramot böngéssze – és ezzel nincs is semmi baj!

Magas költségvetés

Ahogy a fotókon és videókon láthatjuk, az otthonukban gyakran bukkannak fel drága bútorok és dekorációs elemek. Ezek nemcsak hogy jól mutatnak, de általában praktikusak és jól megtervezettek is. Az átlagember számára azonban ezek a tárgyak sokszor elérhetetlenek: a költségvetésünk nem teszi lehetővé, hogy mindig a legjobb minőségű és legdrágább tárgyakat válasszuk.

Hogyan lehet fenntartható módon rendezett az otthonunk?

Az influenszerek otthonainak tökéletessége tehát sokszor elérhetetlennek tűnik, ám vannak olyan praktikák, amelyekkel mi is rendezettebbé tehetjük az otthonunkat. Íme néhány tanács, amelyek segíthetnek!

Realisztikus célkitűzések

Fontos, hogy reális célokat tűzzünk ki magunk elé. Nem feltétlenül kell nekünk is tökéletesen minimalista otthont teremteni, de törekedhetünk arra, hogy minden tárgyunknak legyen helye. Ehhez szükség van némi rendszerezési készségre, de emellett az is fontos, hogy rendszeresen felülvizsgáljuk a dolgainkat és megszabaduljunk a felesleges kacatoktól.

Multifunkcionális bútorok

A multifunkcionális bútorok, mint például az ágy alatti tárolók vagy az összecsukható asztalok, segíthetnek a helytakarékosságban és a rendezettség fenntartásában. Olyan bútorokat válasszunk, amelyek nemcsak esztétikusak, de praktikusak is!

Következetes takarítás

Sok véleményvezér megteheti, hogy profi takarítószolgálat segítségét vegye igénybe – ezt egy átlagember nem feltétlenül tudja megengedni magának. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne élhetnénk makulátlan környezetben! Nem kell mást tennünk, mint kialakítani egy takarítási rutint, ami beilleszthető a hétköznapjainkba. Legalább heti egy napot szánjunk arra, hogy rendbe tegyük a lakást! Persze nem szükséges minden héten a legalaposabb nagytakarítást elvégezni, az ablakmosást vagy ha akváriumunk van, a ro szűrő kitakarítását elég ritkábban is beütemezni.

Tárolási rendszerek

Használjunk mutatós, ugyanakkor praktikus tárolási rendszereket, amelyek segítenek abban, hogy rendszerezettek legyenek a polcok és szekrények! A dobozok és kosarak segíthetnek abban, hogy minden tárgyunknak meglegyen a helye, így könnyebben rendet is tarthatunk.

Mindennapi szokások

Alakítsunk ki olyan mindennapi szokásokat, amelyek segítenek fenntartani egy reális, kényelmes rendet. Például: ha megvan egy tárgy kijelölt helye, akkor használat után mindig ugyanoda tegyük vissza, illetve ne halmozzunk fel felesleges tárgyakat.

Ha ezekre odafigyelünk, akkor ha tökéletes nem is, de biztosan kellemes és rendezett lesz az otthoni környezetünk.