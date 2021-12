– A célunk, hogy a két település egyesületei, általános iskolái között kapcsolat alakuljon ki, és évente több alkalommal látogassunk el egymáshoz. Bízunk abban is, hogy különféle uniós pályázatokban is együtt tudunk majd működni – mondta a polgármester, hozzátéve, terveik szerint nyaranta a lengyelországi fiatalok látogatnak majd el a Balatonhoz, télen viszont a szentgyörgyieket szeretnék elvinni az 570 kilométerre fekvő településre. A łabowaiakkal együtt Balatonszentgyörgynek már három testvértelepülése van, Sepsiszentgyörggyel és Nagyidával is jó kapcsolatot ápolnak.