A téli attrakció üzemeltetési költségeit a siófoki önkormányzat mintegy 28 millió forinttal támogatja. Erről is döntés született a képviselők legutóbbi ülésén, ahol arról is határoztak, hogy jövőre a vendég­éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó (IFA) 500 forintra emelkedik Siófokon. Az emelést a parlament által múlt héten elfogadott kormányrendelet értelmében nem lehet végrehajtani, hiszen az önkormányzatok a járvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése miatt továbbra sem emelhetik meg a helyi adókat, ahogy újakat sem vezethetnek be. Siófokon 2012-óta fejenként és éjszakánként 400 forintot fizetnek a városban nyaraló vendégek a szállásadójuknak.