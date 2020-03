A listavezető ellen lép pályára a sereghajtó

Újabb nehéz összecsapás vár a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a Ferencvárosi TC otthonában vendégszerepel az OTP Bank Ligában.

A listavezető Ferencvárosi TC otthonában lép pályára sereghajtó Kaposvári Rákóczi FC az OTP Bank Liga NB I. 25. játéknapján. A szombaton 17 órakor kezdődő összecsapást, mint már arról beszámoltunk a kialakult vírushelyzet miatt zárt kapuk mögött rendezik. Ennek értelmében a Groupama Arénába sem mehetnek be a nézők, akik így a M4 Sport tv csatornán, valamint az m4sport.hu internetes oldalon is tudják követni a mérkőzés eseményeit.

A két csapat teljesen ellentétes helyzetből, s helyről is várja a találkozót, amely a papírforma alapján egyértelmű hazai sikert jósol. A Ferencváros azonban nincs kirobbanó formában az utóbbi öt mérkőzését tekintve, hiszen egy sima vereséget szenvedett a Mezőkövesd Zsóry FC otthonában, míg a döntetlent játszott a Budapest Honvéd és a Zalaegerszegi TE ellen. Igaz megnyerte a MOL Fehérvár FC elleni rangadót, s a Debreceni VSC elleni összecsapást is.

A somogyi zöld-fehérek azonban már többször is borsot tudtak törni a ferencvárosiak orra alá. Ezt a két csapat örökmérlege is bizonyíja, hiszen az eddig lejátszott huszonhat élvonalbeli találkozó kilenc fővárosi és öt kaposvári siker mellett tizenkét döntetlent eredményezett. A jelenleg is zajló szezonban ez eddig nem sikerült a kaposváriaknak, hiszen mind a két találkozón egygólos ferencvárosi győzelem született. A fővárosi mérkőzés Pogacsics Krisztián bravúrjairól marad emlékezetes, hiszen a Rákóczi hálóőre számos védéssel tartotta meccsben csapatát, amely Oleksandr Zubkov találata miatt mégsem örülhetett pontnak. A kaposvári összecsapás már sokkal több találatot hozott, sőt a bártan futballozó somogyiak vezettek is, de végül három-kettőre kikaptak.