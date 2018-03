A Rákóczi nyerte a rangadót

A Kaposvári Rákóczi FC nyerte az NB III: Nyugati csoportjának 20. fordulójának rangadóját. A somogyiak az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert Érden, s kilenc pontra növelték előnyüket.

Hatpontos előnnyel várhatta az Érd elleni rangadót a listavezető Kaposvári Rákóczi FC. A remek iramú találkozó első említésre méltó helyzete a vendégek előtt adódott: Szakály Attila oldalszabadrúgása után a felfutó Ur László fejelt nagy helyzetben fölé. A hazaiak első lehetősége Pallagi Gábor nevéhez fűződik, akinek kapáslövése kevéssel kerülte el Slakta Balázs kapuját. A félidő derekán, Ivancsics Gellért szögletét követően Szakály Attila fejesével szerzett vezetést a Rákóczi, amit pár perccel később Lakatos Gergő megduplázott. Ivancsics Gellért újabb szöglete után Ur László passzolt a tizenhatoson belül, üresen álló Lakatos Gergőhöz, aki kilőtte a jobb felsőt. A szünet előtt könnyedén növelhette volna előnyét a Rákóczi, de Ivancsics Gellért közeli lövésénél nagyot védett Kertész Ferenc.

A második játékrész elején Ivancsics Gellért gyorsan elvégzett szabadrúgását követőn Sóron Tibor lépett ki a védők közül, már Kertész Ferencet is kicselezte, de kisodródott helyzetből a kapufát találta el. Ivancsics Gellért és Andorka Péter is növelhette volna a Rákóczi előnyét, de Kertész Ferenc bravúrokat bemutatva óvta meg övéit az újabb góltól. Hiába alakítottak ki sokkal több helyzetet a kaposváriak, Tárkányi Gergő kiharcolt egy büntetőt, amit értékesíteni is tudott. A hajrában nagy nyomás alá helyezte a kaposváriakat az Érd, de a Rákóczi védelme állta a sarat.

A somogyi zöld-fehérek, akiket legalább két tucat szurkoló is elkísért és végig buzdított visszavágta az Érdnek az őszi vereségért, s kilenc pontra növelték előnyüket.

Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 1–2 (0–2)

Érd, 400 néző. V.: Molnár A. (Hofbauer, Kulman).

Érdi VSE: Kertész – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Pintér N. – Koós (Kalmár, a szünetben), Hegedűs N. (Tárkányi, a szünetben), Pallagi, Kónya B. – Balázsovics (Pál, 76. p.), Németh G. Vezetőedző: Limperger Zsolt.

Kaposvári Rákóczi FC: Slakta – Nagy J., Ur, Lakatos G., Fodor M. – Szakály A., Godzsajev – Sóron (Sárközi K., 59. p.), Ivancsics (Nagy K., 72. p.), Kollega K. (Böjte, 79. p.) – Andorka. Vezetőedző: Deákvári Antal. Edző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Tárkányi (68. p. – 11-esből), illetve Szakály A. (27. p.), Lakatos G. (35. p.).

Sárga lap: Lakatos G. (28. p.), Sóron (38. p.), Szakály A. (57. p.).