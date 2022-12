Ezután az NB II.-es Kozármisleny következett. Finta Zoltán immár több mint egy évtizede Győr-Moson-Sopron megyében él, s a megyei bajnokságban játszik és edzősködik.

– Én olaszpárti vagyok, de sajna ők hiányoznak erről a vb-ről – kezdte Finta Zoltán. – A németek (villám)gyors búcsúja nem lepett meg, a dánoktól és a belgáktól viszont többet vártam. Abban viszont biztos voltam, hogy az argentinok a Szaúd-Arábia elleni vereségük után megrázzák magukat, s most ott vannak a negyeddöntőben. A világbajnoki címig azonban nem jutnak el. Az is a meglepetéskategóriába tartozik, hogy egy másik dél-amerikai válogatott, a szintén korábbi kétszeres világbajnok, a Lúis Suraezt a soraiban tudó Uruguay sem jutott a tizenhat közé.



De mit vár Finta Zoltán a nyolcaddöntőktől?

– A hollandok, az argentinok és a franciák továbbjutása egyértelmű volt. Viszont a vasárnap esti Anglia–Szene­gál ütközet szerintem igencsak kétesélyes, bárki nyerheti – folytatta. – Hétfőn a horvátok elverik Japánt, a brazilok pedig Dél-Koreát, míg kedden Spanyolország Marokkót. Szerintem a Portugália–Svájc-derbi is egyértelmű; én egyébként nagyon kedvelem a portugál és a spanyol focit.

S hogy mely nemzet válogatottja ünnepelhet majd Katarban december 18-án a labdarúgó-világbajnokság végén?

– Szerintem Franciaország, Spanyolország, Portugália és Brazília közül fog kikerülni a győztes. De hogy európai vagy dél-amerikai világbajnokot köszönthetünk-e, azt ne kérdezze – mondta amolyan zárszó gyanánt Finta Zoltán, akit még az esti meccs előtt faggattunk. – Az európai országok talán kicsit egységesebbek, míg a brazilok javára az dönthet, hogy nagyon jól és határozottan védekeznek. A csoportmérkőzéseken csak egy gól kaptak, azt is az utolsó fellépésükön Kameruntól, s a hosszabbításban. Az viszont biztos, hogy az adott pillanatnyi forma, lelkiállapot fog majd dönteni a világbajnokság aranymeccsén.