Kedden megkezdték a Kossuth téren a színpad építését, ahol néhány napon belül olyan koncerteket élvezhetünk, mint a Lóci Játszik, a Carson Coma, az Analog Balaton vagy ByeAlex és a Slepp. Ezek a bulik ingyenesen látogathatóak lesznek, de itt lesz a fesztivál megnyitója is június 8-án, vagyis csütörtökön. A nyitónapon színpadra lép a Senior Együttes és a Karácsony János acoustic is.

Medárd napján startol a Rippl Feszt

Nem sok jót ígér az időjárásban, hogy a fesztivál nyitónapja, június 8-a Medárd napja is egyben. A népi jóslás szerint ugyanis, ha ezen a napon esik az eső, 40 napig esni fog. Az előrejelzések szerint ugyan meleg lesz, 20-24 Celsiusig is felkúszik a hőmérő higanyszála, azonban csütörtökön és szombaton is jó esély van zivatarra. De pénteken sem biztos, hogy szárazon megússzák a partizók a szabadtéri bulit.

Szuperkoncertek az arénában

Nem kell azonban az elázástól félniük azoknak, akik a fesztivál Kaposvár Arénába meghirdetett koncertjeire váltanak jegyet. Itt pénteken a közelmúltban több teltházas szuperkoncertet is adó Azahriah lép fel, őt követi Beton.Hofi, Andro és Willcox. Szombaton is erős line-up várja a bulizni vágyókat, hiszen a Loving Arms koncertjét a Valmar követi az arénában, majd DJ Portugal lép a világot jelentő deszkákra, s Necc Partyval zárul a szombat este.