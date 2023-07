A háromnapos rendezvényen egy 1986-os diszkót is felelevenítettek, a bevétel a bölcsőde, az óvoda, az iskola alapítványának kasszáját gyarapította. Gyurákovics László polgármester elmondta: Hadnagy Jolán, az erdélyi Farkaslaka lakójának könyvbemutatója után bemutatták a közelmúltban elhunyt, köztiszteletben álló Geszti Jánosról, Somogyvár és környéke állatorvosáról szóló könyvet is, amelyet Kószó Andrásné írt visszaemlékezések alapján. Neszményi Szilvia festménykiállításának bemutatóján egy portrét ajánlott fel a családnak Geszti Jánosról.

A nyár folyamán további izgalmas programokkal készülnek Somogyváron.

– Július 22–23-án a Széchenyi családról emlékezünk meg, akik ezer szállal kötődnek településünkhöz, óvodát, iskolát és templomot is építettek – mondta el Gyurákovics László. Hozzátette: az emléknapot a Somogyvárról származó Széchenyi Ilona grófnő születésének századik évfordulója alkalmából rendezik, amelyre a Chilében élő fia is hazalátogat. A kiállítások, visszaemlékezések mellett koncerteket szerveznek, a jövőben egy szoborral szeretnének tisztelegni a család előtt. Augusztusban a Roxinház Made in Hungária előadását láthatja a somogyvári közönség, majd augusztus 25–26-án motoros nyárbúcsúztatót tartanak a Széles Út Egyesülettel.