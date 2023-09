Az egykori olimpikon posztjában így fogalmaz:

"Biztosan hallottátok, hogy vannak olyan területek Budapesten, ahol jelenleg nem lehet vért adni. Ez csak részben igaz.

A félinformációk miatt lehet most kevesebben adnak vért, pedig vérre mindig szükség van.



Szóval a fotónak semmi köze a szöveghez, de egy tengerparti képpel talán többetekhez eljut az információ.

Nézzük, hogy működik az algoritmus!😉



De a lényeg az, hogy jelenleg Budapest két kerületében (16. és 22.) azok, akiknek szúnyogcsípéseik vannak, nem adhatnak vért. Vagyis a két tényező együttállása esetén történik átmeneti kizárás a véradásból 120 napra.

A Nyugat-nílusi láz vírusa időszakosan megjelenik Európa-szerte. A vírust a csípő szúnyogok, elsősorban a “tigrisszúnyogok” terjesztik.



Ha tehetitek tehát, menjetek vért adni most is! Felelősségteljesen segítsünk másokon!❤️"