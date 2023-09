A fiatal orvos a TV2 reggeli műsorában beszélt arról, hogy mindig is arról álmodott, hogy egyszer majd édesapjával Seffer Istvánnal együtt dolgoznak. Seffer András Gergely elmondta: az elmúlt 13 évet Németorszában töltötte, ahol szép karriert futott be. Főorvosként dolgozott egy klinikán az észak-rajna-vesztfáliai Aachenben, ahonnan édesapja tiltakozása ellenére is hazajött.

– Kértem azt is, hogy dolgozzon még pár évet angol nyelvterületen és persze mondtam neki, hogy azért itthon praktizálni eléggé kalandos, de hajthatatlan volt, mondta a műsorban Seffer István. Aki azt is elárulta, nagyon örül neki, hogy fiával dolgozhat, hiszen tökéletesen megértik egymást a műtőben.

– Kiegészítjük egymást és szavak sem kellenek, ahhoz, hogy megértsük egymást – fűzte hozzá Seffer András Gergely. Édesapja úgy fogalmazott: ha együtt műtenek, amire korábban már többször volt példa, az olyan, mintha négy keze lenne.

A plasztikai sebészek beszéltek arról is, hogy melyek manapság a legfelkapottabb műtétek. Mint mondták, a mellplasztika továbbra is keresett, de egyre inkább előtérbe kerül a fenékplasztika is Magyarországon.

Amikor a műsorvezetők arról kérdezték az apa-fia sebész párost, hogy milyen különbségek vannak a német és a magyar plasztikai műtétek között, azt mondták, lényegében semmi. No persze az árakat leszámítva, hiszen az ifjabb Seffer doktor elmondása szerint: Németországban két-háromszoros árat kérnek egy műtétért, de az is tény, hogy sokkal több műtétet támogat az egészségügy a kórházakban.