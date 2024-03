A fiatal tehetség, Dánielfy Gergő nevét talán már nem kell bemutatnunk a Sonline olvasóinak, hiszen a Kaposvári Egyetem (a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus jogelődje - a szerk.) Rippl-Rónai Művészeti Karán szerzett diplomát és egy ország ismerte meg a nevét, amikor a 2018-as Dal döntőjébe került. De ezen felül abban az évben ő lett az Év felfedezettje is az ítészek szerint.

Zajlik az élet Dánielfy Gergő körül.

Azóta elég sok minden történt a zenésszel, zenekarával az Utazókkal fesztiválok rendszeres fellépői, Gergő az Petőfi TV műsorvezetőjeként a képernyőn is feltűnik. Számtalan sikeres dalt és klipet tudhat magáénak Gergő és zenekara, amelyek sorában most egy újabb jelent meg pénteken a Mammamia. A dallamos, jól táncolható nóta, valószínűleg fesztiválok kedvelt dala lesz, s reménykedünk benne, hogy Gergőék kaposvári koncertjén is műsorra tűzik majd. Ugyanis Dánielfy Gergő és az Utazók fellépnek a Rippl-Rónai Fesztiválon.

A fesztivál első napján, csütörtökön, vagyis május 30-án bulizhatunk zenéikre a Kossuth téren.

A fesztiválszezon első nagy dobása!

A fesztiválon a magyar zenei élet krémje mellett nemzetközi sztár is a színpadra lép, hiszen a román dance-pop sztár Minelli is fellép az Arénában. A szervezők sorra jelentik be a részleteket a fesztivállal kapcsolatban és még számíthatunk meglepetés fellépőre a Kaposvári Arénában, ahol már az eddigi nevek sem számítanak piskótának. Ugyanis fellép a már említett Minellin kívül, Dzsúdló, Lil Frakk, Ekhoe, Pogány Induló és a szintén somogyi kötődésű BSW is.

Az ingyenes koncertek programja pedig az alábbiak szerint alakul:

Május 30. csütörtök

EDDA Művek

Dánielfy

Május 31. péntek

Curtis

Június 1. szombat