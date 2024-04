Huszonnégy baba született a Kaposi Mór Oktató Kórházban április 12. és 18. között. Tizennégy kislány és tíz kisfiú született a kaposvári kórházban. Minden nap született két baba, így a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályának dolgozói nem pihentek egy percet sem.

A legkisebb baba Karina Klarissza volt, aki 1910 grammosan született, míg a legnagyobb bébi ezen a héten Álmos Bálint volt, aki 4250 grammal jött a világra.

Sok volt ezekben a napokban a latinos név, így Elena, Klementina, Via is született. A fiúk körében a népszerű keresztnevek továbbra is a Krisztián, Laurent, Olivér , a Bálint. De született két Milán is és Márton is.