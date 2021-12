A szervezők délelőtt a családokat, délután viszont inkább a nőket szerették volna megszólítani. Szigeti Mónika pszichológus, pszichoterapeuta az édesanyák és lányuk közötti hasonlóságokról tartott előadást. A szakember elmondta, nem feltétlenül probléma az, ha valaki gondolkodásban és cselekvésben is hasonlít az édesanyára. A legtöbb tulajdonságot amúgy is nehéz leküzdeni, mert ötven százalékban a genetika, a másik felében a környezeti hatások formálják az embert. Ez nem csak a nőkre, a férfiakra is vonatkozik.